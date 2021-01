Komodity a změna v uvažování o životním prostředí

U komoditních trhů je nutné rozlišovat - další vývoj nelze shrnout do jednoho obrázku. Například některé průmyslové kovy značně ovlivňují problémy na nabídkové straně trhu, u mědi se k tomu přidává silná poptávka z Číny a také dekarbonizace, která zvyšuje zájem o tento kov. Pro Bloomberg Markets to uvedl Francisco Blanch, který stojí v čele komoditního výzkumu v Global Research. Jaký je ekonomův výhled pro komoditní trhy?



Blanch očekává růst cen mědi a některých dalších průmyslových kovů, ale „energie jsou ale trochu jiným příběhem“. U ropy totiž stále existují velké volné kapacity, a to by se mělo projevovat i na cenách této komodity. Co ale ovlivňuje celou řadu komodit, je likvidita. Ohledně ropy ekonom dodal, že pro červen letošního roku má u Brentu cíl na 60 dolarech za barel a průměr za celý rok by se podle něj měl pohybovat kolem 50 dolarů za barel. V tuto chvíli je tak ropa „trochu napřed před těmito projekcemi“ a Blanch proto čeká určité oslabení.





U mědi podle ekonoma hraje významnou roli dlouhodobý strukturální příběh související se zmíněnou dekarbonizací – snahami o snížení uhlíkových emisí, rozvojem elektromobility a podobně. BofA přitom počítá s tím, že letošní poptávka po tomto kovu z Číny zůstane silná a později se přidá i Evropa a Spojené státy. Rizikem je zejména horší vývoj v Číně související s pandemií a celkově nenaplnění vakcínového optimismu.

„Covid úplně nezmizí, ale myslím si, že bychom mohli mít dost dobré léto, trend to podle mě naznačuje,“ zmínil ekonom v souvislosti s pandemickými riziky a jejich dopadem na ekonomiku. Z hliníku Blanch není tak nadšený jako z mědi, protože této komodity je k dispozici větší množství, je jednodušší ji zpracovat a do tohoto segmentu trhu se tak již přesunuly velké kapacity. Na rozdíl od mědi, jejíž ložiska jsou navíc koncentrována zejména v Chile a Peru, a mimo jiné s ní tak souvisí větší těžební rizika.



Změna v uvažování o životním prostředí



Především měď, ale i řadu dalších komodit by tedy mohla ovlivnit environmentální politika nové americké vlády. Na Bloomberg Markets hovořila i Gina McCarthy, která je přezdívána „klimatickou carevnou“, protože má mít v Bidenově administrativě na starosti právě politiku spojenou se změnami klimatu. Podle ní vláda přinese změny v energetice, Biden přinese změny v emisních standardech u aut a „změní dynamiku toho, jak Američané uvažují o přírodním prostředí“.



McCarthy zmínila, že Trumpova vláda se snažila o návrat uhlí, ale podle ní šlo o marnou snahu, protože tento zdroj energie již není konkurenceschopný. Ohledně ropných firem pak tvrdila, že sektor alternativních energií již zaměstnává třikrát více lidí než těžba a zpracování ropy. Což je relevantní pro státy, kde těžba ropy hraje významnou roli na trhu práce – i ty mohou přejít na alternativy a neztratit zaměstnanost.





EU podle „carevny“ již plánuje investice související se změnou klimatu v rozsahu 0,5 bilionu dolarů, Spojené státy to zatím na této rovině „nemyslely vážně“. A je nutné přestat mylně opakovat, že pokud má být silná ekonomika, je potřeba riskovat na straně životního prostředí.



Zdroj: Bloomberg Markets