Rusnok čeká recesi s dvojím dnem; politiku ČNB netřeba uvolňovat

po V 2020 bude L 2021 a budes mit casu habadej mesice a roky - v nejvetsim odbytisti pro CR je lockdown jak poleno a to co vidim kolem me zneklidnuje - do velikonoc se nic nezlepsi ba naopak vidim zprisnovani na vsech urovnich. brexit s dohodou je super ale i tady to budou mit exporteri tezsi nez jindy - moc rad bych rekl ze vidim svetlo na konci tunelu ale on uz neni videt ani ten tunel :)

eple