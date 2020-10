Rusnok: ČNB může zasáhnout proti případnému propadu koruny

do 20. listopadu 2013 zakoupila ČNB devizové rezervy za 1 077 miliardy korun. Rozhodnutím bankovní rady ze 7. listopadu 2013 se ČNB zavázala intervencemi na devizovém trhu, tj. prodejem korun a nákupy eur, bránit přílišnému posílení kurzu koruny pod úroveň 27 CZK za euro. Tento závazek vnímala ČNB jako dlouhodobý. Průměrný kurz EUR/CZK v roce 2013 - 1 EUR = 25.974 Kč. Takže když to logicky shrneme, tak € nakupovala okolo 26 korun. Nyní stačí počkat, až bude kurz 29 - 30 a nakoupit koruny zpět. Za to bych ČNB pochválil. Zaplatí to spekulanti :-)!

