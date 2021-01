Norský státní fond má za sebou druhý nejlepší rok v historii

Norský státní investiční fond, který je největší svého druhu na světě, má za sebou druhý nejlepší rok ve své 25leté historii. Těžil především z investic do amerických technologických společností, jako je , , a , které loni přispěly k celkovému výnosu 1,07 bilionu norských korun (2,6 bilionu Kč). Fond to uvedl ve svém dnešním sdělení.



Majetek fondu vystoupil na 10,9 bilionu norských korun (27,1 bilionu Kč) a jeho celková návratnost loni činila 10,9 procenta. Technologie samotné měly podle ředitele Nicolaie Tangena návratnost 41,9 procenta.



"I když rok 2020 charakterizovala pandemie, byl to pro fond další dobrý rok," řekl šéf norské centrální banky Öystein Olsen, jejíž divize fond řídí a investuje do něj příjmy z prodeje vytěžené ropy. "Vysoká návratnost nám ale také připomíná, že tržní hodnota fondu se může v budoucnu hodně změnit," dodal.



Fond, jehož plný název zní Statens pensjonsfond Utland, tedy státní penzijní fond s globálním zaměřením, drží podíly v přibližně 9200 firmách po celém světě a vlastní asi 1,5 procenta všech akcií obchodovaných na burzách. Investuje také do dluhopisů a nemovitostí.



Cílem fondu je zajistit, aby mělo Norsko dostatek peněz i v době, kdy éra fosilních paliv skončí. Peníze získané prodejem ropy investuje fond výhradně mimo Norsko, aby nepřehříval norskou ekonomiku.