Biden spustil tažení proti změně klimatu, nelze podle něj čekat

Americký prezident Joe Biden podpisem exekutivních příkazů zahájil realizaci svého plánu postavit se změnám klimatu a učinit z "klimatické krize" téma pro velkou část federální vlády. Nařídil například ministerstvu vnitra, aby v co největší míře pozastavilo uzavírání nových smluv o pronájmu federální půdy k těžbě ropy a plynu. Podle nového šéfa Bílého domu Spojené státy nemohou v souvislosti s ekologickými výzvami dál otálet.

Americká média před dnešním vystoupením prezidenta psala o zahájení "frontálního útoku" proti klimatickým změnám nebo o rychlém startu ambiciózního projektu nové administrativy. Během povolebního přechodného období Biden avizoval například rozsáhlé investice do "zelené infrastruktury" včetně vyčlenění dvou bilionů dolarů (43 bilionů Kč) na projekty kolem obnovitelných zdrojů.



Prvními konkrétními kroky na cestě za klimatickými cíli je sada dekretů, které podle Bidena pomohou nejen snížit emise skleníkových plynů, ale i vytvořit nová pracovní místa. Média si všímala především ohlášené "přestávky" od nových pronájmů federální půdy či pobřežních vod k těžbě ropy a zemního plynu. S tímto krokem se pojí také "důkladná revize" všech existujících nájemních kontraktů souvisejících se zpracováváním fosilních paliv.



Biden zároveň ohlásil, že požádá Kongres, aby ukončil subvencování fosilních paliv. Jak píše agentura Reuters, prezidentovy kroky signalizují ostrý odklon od politiky exprezidenta Donalda Trumpa, který usiloval o maximalizaci produkce ropy, plynu a uhlí, přičemž za tímto účelem rušil regulace a uvolňoval ekologické standardy.



Biden na rozdíl od Trumpa hovoří o globálních klimatických změnách jako o existenční hrozbě. Jedno z jeho nových nařízení prohlašuje "klimatickou krizi" za "stěžejní prvek americké zahraniční politiky a národní bezpečnosti". Podle deníku The (NYT) se tak ekologická témata poprvé stanou nedílnou součástí všech zahraničněpolitických a národněbezpečnostních rozhodnutí.



"Je to o tom dospět do momentu, kdy se s touto maximální hrozbou, která je nyní s námi, které čelíme, budeme potýkat s větší naléhavostí. Z mého pohledu jsme už příliš dlouho otáleli tváří v tvář této klimatické krizi. Déle už čekat nemůžeme," citovala Bidena televize CNN.



Bývalý šéf americké diplomacie a Bidenův zmocněnec pro klimatické otázky John Kerry předtím ohlásil, že USA budou 22. dubna hostit summit ke změnám klimatu.