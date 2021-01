Bloomberg: 11 hodin čisté mánie s přírůstky více než 100 % na akciích...

Sedí doma přilepení na diskusních fórech Reddit a Stocktwits, posilnění účty na Robinhood a masivním tištěním peněz vládou, nechtějí si nechat utéct býčí trh, který z bezohledného riskování udělal ctnost – řeč je o nové americké skupině denních obchodníků, kteří zběsile přihazují do široké škály okrajových akcií v jedné z největších finančních mánií v nedávné historii. Agentura Bloomberg News sledovala středeční události v reálném čase a zachytila, jak rychlá a zběsilá to může být akce a jak extrémní mohou být tyto cenové výkyvy.

Ohňostroje vlastně začaly, když Elon Musk v noci zaweetoval „Gamestonk!!“. To odstartovalo přihazování účastníků fóra Reddit do akcií GameStop, které za posledních pět dní již vzrostly o 276 %, a způsobilo další problémy profesionálům na Wall Street.

Akcie GameStop se tak ráno amerického času vyšplhaly až na 365,42 USD, před týdnem se přitom prodávaly za méně než 40 dolarů. Muskův tweet podnítil také vzrušené spekulace na Redditu o tom, zda se připojil i sám Musk. Jeden redditor se jménem Apparently se ptá: „Taťko Elone, jsi tady? Dej nám znamení “. GameStopem to ale nekončí.

Akcie GameStop, Zdroj: Patria

V 9:30 ráno Mike Zigmont, vedoucí obchodování a výzkumu u společnosti Harvest Volatility Management vrtí při otevírání trhu hlavou: "Nevím, jestli tohle je budoucnost, nevím, jestli je to jen něco nepředvídatelného, ale díky bohu, že do toho nejsem zapojen. Tohle není investování, to je finanční tyranie. Na fundamentech nezáleží, na číslech nezáleží. Chlape, to je divočina.“

V 10 ráno řekl Matt Maley, hlavní tržní stratég ze společnosti Miller Tabak+, že vidí přímou souvislost mezi spekulativními maloobchodními nákupy silně shortovaných akcií a širším poklesem trhu, který táhne dolů index S&P 500 zhruba o 1,5 %. "Je to kvůli obavám o hedgeové fondy. Mnoho z nich se kvůli shortování spálilo a myslím si, že se trh obává, že budou muset některé akcie prodat, aby dodržely požadavky na marži.“

Tlačenice drobných obchodníků způsobuje výpadky několika online makléřských společností. Charles Schwab, Robinhood, E[*]Trade i Fidelity jsou zasaženi přerušením služeb. TD Ameritrade omezuje některé transakce na akciích společností GameStop, AMC Entertainment a dalších. Velké objemy mohly podle něj omezit přístup k jeho mobilní aplikaci a vyzývá klienty, aby používali jejich další platformy.

12:08 se AMC obchoduje za 14,19 USD, což je 186% nárůst oproti předchozímu closu. Tento provozovatel kin říká, že od 25. ledna prodal již 63,3 milionu akcií v tržních transakcích, čímž získal přibližně 305 milionů dolarů. 12:53 akcie se GameStop obchodují za 338,83 USD, což dělá intradenní nárůst o 129 %. O necelou půl hodinu později tisková mluvčí Bílého domu Jen Psaki prohlásila na briefingu, že ministryně financí Janet Yellen a další situaci na GameStop monitorují.

Akcie AMC Entertainment, Zdroj: Patria

13:56 se pozastavuje obchodování akciích Kossu, výrobce reproduktorů a sluchátek, po nárůstu o 296 %. Jedná se tak o jedno z nejméně 84 zastavení obchodování v tento den. Zhruba ve 14:30 bylo obchodování s Kossem zastaveno již nejméně po osmnácté.

Akcie Koss, Zdroj: Patria

14:39 začíná tisková konference Fedu po jeho politickém zasedání. Předseda Fedu Jay Powell ve Washingtonu odpovídá na otázky. První z nich je ohledně divoké jízdy na Gamestopu, ale odpovědi se vyhýbá: "Nechci se vyjadřovat ke konkrétním společnostem," říká Powell. A vyhýbá se i dalším otázkám týkajícím se měnové politiky a trhu. V chatovací místnosti na Redditu komentuje uživatel SmokeHalo: „Powell se vyhýbá otázkám jako Neo uhýbá kulkám.“

15:20 senátorka za demokraty Elizabeth Warrenová vydává ostře formulované prohlášení s odvoláním na šílenou volatilitu na GameStop a tlačí na finanční regulační orgány Bidenovy administrativy, aby zakročily na Wall Street.

„Ty stejné hedgeové fondy, soukromé kapitálové společnosti a bohatí investoři, kteří jsou zděšení obchody na GameStop, léta zacházeli s akciovým trhem jako se svým osobním kasinem, zatímco všichni ostatní na to dopláceli,“ řekla. "Už dávno uplynula doba, aby se SEC a další finanční regulační orgány probudily a dělaly svou práci – a s novou administrativou a demokraty, kteří vedou Kongres, chci zajistit, aby se tak stalo."

16:00 se akciový trh uzavírá, přičemž index S&P 500 klesl o 2,6 %, což je nejvíce od října. 16:34, krátce po uzavření trhu, vydává SEC prohlášení, že „aktivně sleduje probíhající volatilitu na trzích s opcemi a akciemi. “

Zdroj: Bloomberg