Vakcína od Novavaxu má podle britských testů účinnost 89 procent

Americká společnost Novavax oznámila, že její vakcína proti covidu-19 má podle klinických testů provedených v Británii účinnost 89,3 procenta. Dnes o tom napsal zpravodajský portál BBC.



Firma uvedla, že proti nakažlivější nové variantě koronaviru, která byla poprvé odhalena v Británii, její očkovací látka chrání s účinností 85,6 procenta, a podtrhla, že efektivita přípravku byla zkoumána v době, kdy se v zemi tato varianta již mohutně šířila.



Zprávu přivítal britský premiér Boris Johnson a napsal na twitteru, že vakcínou se nyní budou zabývat britské lékové úřady. Johnson také připomněl, že Londýn si již zajistil 60 milionů jejích dávek.



Třetí fáze klinických testů se v Británii podle Novavaxu zúčastnilo 15.000 dobrovolníků ve věku 18 až 84 let, 27 procent z nich bylo starších 65 let. Prvotní zhodnocení účinnosti se zakládá na 62 případech covidu-19, které se mezi dobrovolníky vyskytly. Ve skupině osob, které dostaly placebo, se nakazilo 56 lidí, šest případů bylo pozorováno ve skupině očkované účinnou látkou. Za více než polovinou případů covidu-19 zaznamenaných v obou skupinách stála takzvaná britská varianta koronaviru.



Studie menšího rozsahu provedená v Jihoafrické republice ale odhadla účinnost přípravku od Novavaxu méně optimisticky, uvádí agentura AFP. V jihoafrických testech, do nichž se od září do poloviny ledna zapojilo 4.400 pacientů, měla vakcína účinnost 49,4 procenta. U pacientů, kteří ale byli HIV negativní, dosahovala očkovací látka 60procentní účinnosti.



Většinu infekcí pozorovaných u dobrovolníků v Jihoafrické republice způsobil nový kmen koronaviru, který se poprvé objevil právě v této zemi. Třetina osob zapojených do výzkumu přitom již dříve prodělala nákazu původní variantou koronaviru. "Tyto údaje naznačují, že dřívější nákaza covidem-19 nemusí nutně znamenat ochranu před pozdější nákazou variantou z Jihoafrické republiky," uvedla podle agentury AFP firma Novavax.