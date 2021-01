Šéfka EK trvá na dohodnutých dodávkách vakcíny AstraZeneca

Farmaceutická firma zatím neposkytla žádné přesvědčivé vysvětlení, proč nemůže v prvním čtvrtletí dodat zemím Evropské unie slíbený počet dávek vakcíny proti covidu-19. V rozhovoru se stanicí Deutschlandfunk to dnes řekla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Smlouva s britsko-švédskou společností podle ní obsahuje závazné objednávky.



Firma , která vyvinula vakcínu proti covidu-19 ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, před týdnem Evropské komisi sdělila, že v prvním čtvrtletí dodá zemím EU méně očkovací látky, než bylo původně dohodnuto.



Podle von der Leyenové ale firma neposkytla k omezení dodávek očkovací látky žádné přesvědčivé vysvětlení. Objednávky ze strany EU jsou podle ní přitom závazné a smlouva je v tomto ohledu "naprosto jasná". Aby podpořila své stanovisko, hodlá dnes komise podle von der Leyenové smlouvu s firmou zveřejnit. Část pasáží bude nicméně začerněna.



Podle šéfky EK se vzhledem k rychlosti vývoje vakcíny počítalo s tím, že se na začátku vyskytnou určité problémy. "To je také v pořádku," řekla von der Leyenová. Evropská komise ale požaduje od firmy vysvětlení, aby se mohlo najít společné řešení problémů.



Kritiku Evropské komise von der Leyenová v rozhovoru s rádiem Deutschlandfunk odmítla. Dohoda byla podle ní uzavřena včas. Skutečnost, že si Británie vakcínu objednala dříve než EU, nemůže mít podle ní na dodávky žádný vliv. "Není to jako u pekaře, kde stojíte ve frontě," uvedla.



Evropská komise poukazuje na to, že firmě už loni v srpnu za dodávku vakcíny zaplatila 336 milionů eur (8,8 miliardy Kč). Platbu předem provedla dříve, než bylo zcela jasné, že očkovací látka bude skutečně použitelná.



Očkovací látka firmy zatím není schválena pro nouzové použití v Evropské unii. Čeká se, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučí její schválení již dnes. Evropská komise by jako v minulých případech mohla souhlas s podmínečnou registrací na unijním trhu vydat několik hodin po zveřejnění stanoviska EMA.



Německá média v uplynulých dnech spekulovala, že by mohla unijní agentura doporučit podávání vakcíny jen lidem mladším 65 let. Už ve čtvrtek německá očkovací komise při Institutu Roberta Kocha (RKI) doporučila, aby se vakcína firmy podávala jen lidem od 18 do 64 let. K účinnosti látky u seniorů podle ní totiž zatím není k dispozici dostatek dat.