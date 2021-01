Rozbřesk: Služby stále věří v brzký konec českého lockdownu

Na první letošní tvrdá data z české ekonomiky si budeme muset ještě chvíli počkat, nicméně k dispozici jsou alespoň průzkumy nálad, které reflektují, jak současnou situaci vnímají firmy v nejvýznamnějších odvětvích a oborech. V pondělí publikované nálady potvrdily možná až překvapivě zhoršení důvěry v české ekonomice v době, kdy už fungovala v rámci třetího lockdownu, včera jsme měli možnost podívat se, co stojí za těmito prvními výsledky, když byly zveřejněny podrobné harmonizované statistiky za celou EU.

I z nich vyplynulo, že do blízké budoucnosti hledí poměrně optimisticky služby. Firmy tam totiž dál předpokládají, že s uvolněním se jejich byznys opět rychle rozjede. Týká se to především dopravy, firem působících v oblasti stravování a cestovního ruchu. Pesimismus naproti tomu zavládl ve službách spojených s realitním trhem. Pozitivní očekávání ve službách jsou nepochybně dobrou zprávou, avšak vzhledem k tomu, že na pořadu dne je utahování a nikoliv rozvolňování protiepidemických opatření, budou si muset firmy na vyšší poptávku ještě počkat. Pokud tedy nemají v tuto dobu možnost využívat alternativní distribuční kanály.



V celku neměnná situace zůstává v průmyslu, který je vůči současnému lockdownu zatím imunní. Je to vidět nejenom v automobilovém průmyslu, trápícího spíše než nedostatečná poptávka chybějící součástky, ale i ve strojírenství, v elektrotechnickém průmyslu a dalších silných oborech tohoto v tuzemsku největšího odvětví. Jak už ukázaly starší výsledky, výroba v průmyslu se rychle vrací na předkoronovou úroveň a rozhodně ne kvůli tomu, že by firmy vyráběly na sklad. S vyššími zásobami nyní pracují pouze strojaři a podniky zaměřené na produkci kovových výrobků. Průmysl tak může dál i přes obtíže se zahraničními subdodávkami udržet svoji stabilizační roli v době omezeného fungování ekonomiky.



A na závěr ještě malý vzhled do nálad tuzemského spotřebitele. Ten druhý a třetí lockdown vnímá na rozdíl od firem téměř stejně negativně jako ten jarní. Z obavy o svoji finanční situaci, respektive ze strachu z nezaměstnanosti, počítá v letošním roce s výraznějším omezováním větších nákupů (tedy i automobilů) i investic do bydlení. A to už rozhodně tak pozitivní zprávou není, vzhledem k podílu spotřeby na tuzemském HDP.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera sice nezaútočila na hranici 26 EUR/CZK, ale i tak se k ní alespoň znovu přiblížila, když se svezla na pozitivní vlně v regionu ovlivněné klesající averzí k riziku. Korunu podporuje i úrokový diferenciál, který alespoň podle svých slov hodlají centrální bankéři v letošním roce dál rozšiřovat. Už jen necelý týden zbývá do prvního měnového zasedání bankovní rady, na kterém bude mít bankovní rada k dispozici novou prognózu inflace. I když se od tohoto jednání nečeká žádná změna měnové politiky, dá trhům vodítko, s jak výrazným (a rychlým) zvyšováním sazeb ČNB počítá. Ta poslední listopadová předpokládala trojí navýšení repo sazby ještě v letošním roce. Vzhledem k situaci nejenom v české ekonomice se ovšem tak brzké zpřísňování měnové politiky dál nezdá pravděpodobné.



Zahraniční forex

Eurodolar sestoupil zpět k hranici 1,21. Býčí momentum měnového páru z přelomu roku je zdá se pryč, když mozaika událostí spíše pomáhá americké měně než euru. Výsledek amerického HDP za poslední kvartál sice neoslnil, ale dolaru může začít pomáhat fakt, že distribuce vakcíny je v USA daleko rychlejší než v Evropě (7,5 % naočkované populace versus cca 2 %), což se může velmi brzy začít projevovat v pozitivním vývoji na trhu práce. Na druhou stranu euro může být znepokojeno pokračující politickou krizí v Itálii, kde scénář předčasných voleb není zcela zažehnán.



Eurodolar bude každopádně sledovat dnes po ránu výsledek německého a španělského HDP (za 2020Q4), neboť tato data po zveřejnění francouzského HDP (pokles jen o 1,3 % mezikvartálně a o 5 % meziročně) hodně napoví o tom, jak na tom byla ekonomika celé eurozóny.



Polský zlotý bude dnes dopoledne monitorovat výsledek HDP za celý rok 2020. Půjde sice o první propad ekonomiky od ekonomické transformace na počátku 90 let, avšak Polsko nakonec zřejmě ve srovnání s ostatními středoevropskými zeměmi zaznamenalo loni nejnižší pokles HDP (na úrovni -2,5 %). Pro zlotý by výsledek HDP za rok 2020 mohl být mírně pozitivní zprávou, ale velký pohyb s ohledem na intervenční hrozby NBP neočekávejme.



Ropa a zlato

Ropa WTI se včera po otevření akciových trhů snažila připojit k mohutné rally, zde to ale nedopadlo. Po těsném překročení 53,50 USD, nakonec začala klesat na denní minima okolo cenovky 52,30 USD. Na místě přešlapovala cena trojské unce zlata. Žlutý kov se obchoduje za 1.842 USD.



Spekulativní vlny, které vytvářející retailový investoři, jež se formují na sociálních sítích, dost možná zasáhly včera i trh se stříbrem, které poskočilo poté co bylo diskutováno na síti Reddit. Stříbro nicméně svoje včerejší zisky rychle maže - pravděpodobně i proto, že vzhledem k tržní kapitalizaci bude pro “obývákové tradery” poměrně složité cenou pohnout na delší dobu.