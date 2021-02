Musk: Bez autonomního řízení bude auto jako kůň

V technicky zaměřeném rozhovoru pro Munro Live se šéf Tesly podělil o řadu informací ze zákulisí této firmy, hovořil o tom, proč mají řidiči z nějakého vozu lepší a z jiného horší pocit. Podle Muska to souvisí s tím, že některá auta mají větší celkovou tuhost a je v nich váha soustředěna do jejich středu. U jiných je ale tuhost nižší a váha je posunuta směrem od středu. Podobný efekt je podle šéfa Tesly pozorovatelný u bruslařů – pokud mají roztažené ruce, hůř se jim třeba mění směr, než když mají ruce u těla.



Musk následně hovořil o tom, jakým příkladem může být pro Teslu lego a jeho výroba. Konkrétně přesnost, s jakou jsou jednotlivé prvky stavebnice vyrobeny. Pokud by se totiž jejich rozměry byť jen minimálním způsobem změnily, stavebnice by nefungovala – prvky by buď nedržely u sebe, nebo by nešly spojit.





Sandy Munro hovořil o tom, že po roce 2030 se již podle něj bude ročně prodávat více elektromobilů či hybridů než vozů se spalovacím motorem. Musk souhlasil a posléze se diskuse stočila k tomu, jaká je hodnota MBA a univerzitního vzdělání, které má ze studentů udělat manažery a vůdce. Musk řekl, že podle něj to takhle fungovat nemá a na vedoucí pozici se má člověk propracovat zespodu tím, že dělá „užitečné věci“. Protože lidé s MBA „spadnou padákem do vedoucí pozice, ale nevědí, jak věci skutečně fungují, nejsou si vědomi toho, co je třeba na vytvoření dobrého produktu. Ale nechci se moc navážet do MBA,“ uvedl Musk. Podle svých slov mu vadí jen to, že s MBA se lidé snaží dosáhnout na pozice, které by si měli zasloužit jinak.



Musk kritizoval také otevírání krátkých pozic, podle něj byla cílem útoků investorů otevírajících tyto pozice a spekulujících tak několikrát na pokles cen akcií. Tito investoři podle něj na jeho firmu nevybíravě útočili a byli úspěšní. Jedním z takových období byly roky 2017–2019 a intenzita útoku byla podle Muska obrovská.



Na závěr rozhovoru se řeč opět stočila k techničtějším věcem. Musk totiž prezentoval svou tezi, že „auto bez autonomního řízení bude v budoucnu tak populární jako koně“. Co tím šéf Tesly míní? „Mám na mysli to, že i dnes má někdo koně. Ale nepoužívají se na dennodenní cestování.“



Monro na to odpověděl, že kůň je alespoň schopný odvézt jezdce domů, což Musk okomentoval s tím, že vozy by takovou funkci měly mít v budoucnu také. Protože „pokud v autě usnete, domov je to nejpravděpodobnější místo, kam byste asi chtěli odvézt.“ Možné je ale i to, že auto „detekuje, že máte zdravotní problémy a pak vás odveze do nemocnice.“ K tomu Musk věří, že autonomní řízení dokáže pomoci s počtem obětí autonehod na silnicích.



Zdroj: Munro Live