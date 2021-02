Elon Musk šéfovi Robinhooda: Zradili jste své klienty?

Elon Musk, generální ředitel společnosti , se v pondělním rozsáhlém 90minutovém rozhovoru na audio chatu Clubhouse vyjádřil ke GameStop: "Chcete slyšet skutečný příběh Vlada [z] Robinhood o tom, co se stalo na [Wall] Street s GameStop?"

"Kápni božskou, chlape," vyzval Musk Vladmira Teneva, CEO Robinhooda, kterého prezentoval jako "Vlada, burzovního napichovače". "Co se stalo minulý týden? Proč si lidé nemohli koupit akcie GameStop? Lidé chtějí odpovědi a chtějí znát pravdu.“ Musk, který se sám dostal pod palbu kvůli problémům ohledně kontroly kvality, chybným obchodním krokům a svému osobnímu chování, se ptal Teneva, co minulý týden způsobilo zastavení obchodování na akciích GameStop a dalších silně shortovaných akciích.

Připravily mocnější subjekty, jako jsou regulátoři, menší retailové investory o potenciální výplatu na úkor stínových hedgeových fondů? Byl Citadel Securities, partner Robinhooda, zodpovědný za zastavení obchodování? "Jsi něčí rukojmí?" ptal se Musk.

Spontánní veřejné grilování, které Musk připravil, přišlo několik hodin před tím, než Robinhood plánoval obnovit omezené obchodování poté, co bezprecedentní volatilita z minulého týdne obrátila tuto obchodní aplikaci na ruby. Zákazníci budou moci koupit pouze jednu akcii GameStop, jedné z osmi firem, jejichž obchodování je na Robinhoodovi omezené.

Tenev odbyl některé Muskovy obavy s tím, že zavánějí konspiračními teoriemi. Vysvětlil, že ve čtvrtek kolem 3:30 hodin ráno pacifického času obdržel Robinhood od zúčtovací agentury této společnosti, která pracuje na provádění transakcí, neobvyklou žádost o vklad ve výši 3 miliard USD.

A to byl problém, řekl Tenev, protože do té doby Robinhood získal pouze 2 miliardy dolarů. Výše úroků z těchto takzvaných „meme akciích“ daleko překročila to, co Robinhood dokázal rozumně pokrýt. Tenev uvedl, že 3 miliardy dolarů byly „o řád výše“, než je obvykle požadovaná částka.

Musk ale vyřkl to, co měla veřejnost na jazyku od té doby, co Robinhood šokoval investory tím, že náhle omezil nákupy GameStop, AMC Entertainment, BlackBerry a některých dalších volatilních akcií: „Zradili jste své klienty nebo jste neměli jinou možnost?“ A pokračoval dále: "Pokud jste neměli na výběr, je to pochopitelné, ale pak musíme znát, proč jste neměli na výběr. A co je to za lidi, kteří říkají, že nemáte na výběr?"

V reakci na to Tenev odvětil, že je zapotřebí větší transparentnosti ve vzorečcích používaných finančními institucemi k výpočtu těchto požadavků. Zdůraznil, jak Robinhood dokázal za 24 hodin získat kapitál v hodnotě více než 1 miliardy dolarů, aby mohl v pondělí znovu otevřít. Tenev by s žádnými omezeními na akciích nesouhlasil.

Muskův improvizovaný rozhovor na Clubhouse zjevně otevřel novou frontu ve světě webové komunikace. Aréna na Clubhouse umožnila Muskovi, který se minulý měsíc stal nejbohatším člověkem na světě, aby postavil tohoto nechvalně proslulého šéfa před veřejné publikum, aby zodpovídal za své činy. V jednu chvíli aplikace varovala: „Naše servery mají problém“ a mnozí, kteří se do diskuse nemohli dostat, sledovali živý stream přes YouTube.

V rámci toho Tenev vyjádřil lítost. "Věděli jsme, že to bude znamenat špatný výsledek pro zákazníky," řekl Tenev. "Lidé jsou opravdu naštvaní, když drží akcie a chtějí je prodat a nemohou."

Tato konverzace byla na přímočarého Muska celkem obyčejná. Zdůraznil ale problém své země s dostatečně rychlým podáním vakcín proti koronaviru co největšímu počtu lidí. Musk, který měsíce propagoval dezinformace ohledně tohoto viru a předtím, než minulý měsíc daroval 5 milionů dolarů na výzkum covid-19, měl pozitivní test, řekl: „je tu příliš mnoho požadavků na to, kdo může vakcínu dostat.“

