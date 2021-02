Musk: Výroba je peklo

Elon Musk v rozhovoru pro Munro Live hovořil mimo jiné o tom, jak jeho firma řeší problémy s kvalitou vozů. Jako příklad uvedl snahy o zrychlování výrobního procesu, které jsou úspěšné, ale mohou nést nezamýšlené důsledky. Tím bylo schnutí barvy na vozech. Když totiž výrobní linka jela pomaleji, barva měla pár minut navíc, aby uschla, ale zrychlení procesu vedlo k problémům spojeným s tím, že barva nebyla dostatečně zaschlá. Co dalšího prozradil zakladatel Tesly o zákulisí této firmy?



Musk si v návaznosti na příhodu s barvou posteskl, že „výroba je peklo“. je podle něj možná jedinou novou firmou, která byla v USA za posledních sto let schopná rozjet takový objem výroby, jakým nyní disponuje. Dosáhnout toho je ale extrémně těžké. Vyvinout prototyp vozu je ve srovnání s tím jednoduché a podle Muska i docela zábavné. Ale rozjet výrobu ve velkém tak, aby výsledný produkt byl cenově dostupný, je „mučivě těžké“.



Sandy Munro na Muskova slova reagoval s tím, že s jeho novým Modelem 3 ujel pár set mil a může říci, že sedadla vozu jsou „fenomenální“, třeba na rozdíl od Jeepu, protože po svezení v něm by „musel navštívit chiropraktika“. „Seděli jsme v těch sedadlech po dlouhé hodiny a byla dokonalá,“ dodal Munro.



Musk na to sdělil, že vývoji nových sedadel věnovali v Tesle hodně času a zaměřovali se na to, aby rovnoměrně odrážela tlak. Tedy na to, aby v nich nebyla místa, která by tlačila víc než ostatní, a tím vytvářela nepohodlí. Nejhorší sedadla, ve kterých seděl, byla podle Muska možná v prvních verzích Modelu S, ale „když jste v nich seděli dost dlouho, tělo si zvyklo, protože ono je toho schopné, ale ta sedadla ne.“



Diskuse se následně stočila k autonomnímu řízení. Musk k němu uvedl, že primárním cílem je „nehavarovat“. Tedy vyhnout se škodám a zranění kohokoliv v autě či na silnici. Toho musí být vůz schopen bez ohledu na složitost situace, stav silnice a podobně. Na otázku týkající se velikosti softwaru, který je za autonomním řízením, Musk odpověděl, že obecně rozsah programu nemusí být známkou toho, jak je dobrý. A následně se diskuse stočila k tomu, že nedostatky vozu jsou odrazem nedostatků v celé společnosti. To znamená, že jednotlivé týmy a odborníci se mohou snažit vyřešit určitý problém, jako je například materiál pro nějaký komponent. Jenže podle Muska může docházet k tomu, že se hledá „správná odpověď na špatnou otázku“.



„Každý jeden z nich má dobré řešení, ale všichni dohromady se mýlí,“ uvedl Musk. Takže vzniká „situace Frankenstein“, kdy každá jedna část dává smysl, ale o celku se to již říci nedá. K tomu Musk dodal, že noční můru u aut představuje těsnění a spoje, protože zde existuje obrovský prostor pro chyby. Řešením je tak výroba vozů z méně dílů, což by se projevilo i na složitosti výrobních linek. To se šéf Tesly snaží prosadit do praxe, jak minulý rok poukázal například Electrek srovnáním toho, kolik dílů tvoří spodní zadní část Modelu Y. (Dalším příkladem zjednodušování je to, že baterie se stanou nosným prvkem vozu):

Zdroj: Munro Live, ElectrekTesla