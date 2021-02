Život bez Google? V Austrálii se nyní nemyslitelné může stát skutečným

Představte si svět bez Google, vyhledávače natolik všudypřítomného, že je výchozím bodem pro více než pět miliard dotazů denně. To se může v Austrálii, kde tento technologický gigant hrozí odpojením své domovské stránky v patové potyčce s vládou, stát realitou.

Google se zde staví proti plánovanému zákonu, který by tuto společnost a donutil platit australským vydavatelům za zpravodajský obsah. Ultimátum tohoto internetového giganta místním zákonodárcům (změňte legislativu, nebo…) by mohlo po sobě zanechat digitální vakuum. Google totiž v Austrálii provádí 95 % internetových vyhledávání.

Potenciální dopad této potyčky sahá daleko za hranice Austrálie. Pokud Google, jehož globální dominance u reklamy z něj učinila terč regulátorů po celém světě, v Austrálii ustoupí, hrozí, že se zákon o placení za zprávy stane šablonou pro další jurisdikce, včetně Kanady a Evropské unie, které tuto hádku sledují a rovněž chtějí vedení společnosti Google omezit.

Zákaz pravděpodobně nejslavnějšího světového webu, by předal celou Austrálii do rukou jeho soupeřů, včetně Bing od a DuckDuckGo, kteří nedokázaly vytlačit Google jako vstupní bránu k webu. Tito konkurenti by najednou měli volné hřiště pro rozvoj a šanci prosadit se i na globální scéně.

Student softwarového inženýrství Patrick Smith znázorňuje závislost Austrálie na Googlu. Tento 24letý muž z Canberry řekl, že někdy udělá až 400 vyhledávání na Google denně, což mu pomáhá se studiem, čtení novinek a vyhledávání receptů. "Vyhlídky, že zmizí vyhledávání přes Google jsou přinejlepším děsivé," řekl Smith. "Už je to jako reflex, že si vygooglim něco, cokoli, čím si jsem aspoň trochu nejistý."

Vyhledávání „nejlepší pláže v Sydney“ ukazuje rozdíly ve výkonu mezi konkurenty Google. Prvním výsledkem společnosti DuckDuckGo je reklama na hotel v Queenslandu vzdálený více než 1 000 kilometrů odtud. Pod druhým reklamním odkazem jsou recenze na pláže v Sydney. Search Encrypt, který se chlubí svou ochranou dat, uvedl: „Vypadá to, že nemáme žádnou dobrou shodu“. A prvním návrhem od Bing byla pobočka pošty Bondi Beach. Pouze Google našel skutečnou pláž, Bondi, jako první výsledek.

Celosvětově první právní předpis

O této první legislativě na světě bude australský parlament uvažovat od týdne začínajícího 15. únorem poté, co klíčový senátní výbor v pátek přijetí zákona doporučil. "Vláda očekává, že všechny strany budou nadále konstruktivně usilovat o dosažení obchodních dohod," uvedl ministr financí Josh Frydenberg ve svém prohlášení.

Vláda uvedla, že místní mediální průmysl, včetně News Corp[.] Ruperta Murdocha a vydavatele Nine Entertainment, byl technickými giganty krácen na příjmech z reklamy a že by se za obsah mělo platit spravedlivě. Google tvrdí, že pohání provoz na jejich webových stránkách a že nutit jej platit za zobrazování úryvků zpráv porušuje princip otevřeného internetu. Rovněž se staví proti rozhodčímu modelu, který určuje, kolik by měl vydavatelům zaplatit. uvedl, že pokud bude zákon přijat, může Australanům zabránit sdílet zprávy na své platformě, což je bezprecedentní krok.

Celý výstup ekonomiky Austrálie je nižší než tržní hodnota Alphabetu, mateřské společnosti Google, ve výši 1,4 bilionu dolarů, takže může být překvapivé, že tento vzdálený a malý trh je najednou tak důležitý. Internetoví titáni však mají velkou snahu vyhnout se tomu, aby Austrálie vytvořila globální precedens.

Mezitím prezident Brad Smith a CEO Satya Nadella čichají příležitost. Smith řekl australskému premiérovi Morrisonovi, že zasinvestuje, aby „zajistil, že Bing bude srovnatelný s našimi konkurenty“. Tento týden Smith ve čtvrtek ve svém blogovém příspěvku napsal, že by USA měly přijmout vlastní verzi tohoto australského zákona.

DuckDuckGo, vyhledávač, který údajně nesleduje své uživatele, se také snaží urvat si svůj kus. „Narůstá celosvětová poptávka po online soukromí a Australané nemusí čekat na vládní opatření“, aby přestali používat Google, uvedl DuckDuckGo e-mailem. Také Search Encrypt říká, že jeho výsledky vyprší po 30 minutách nečinnosti.

Byly také navrženy i neziskové alternativy. Australská strana zelených tento měsíc požádala vládu, aby zvážila zřízení veřejného vyhledávače, místo aby zapojila . „Neměli bychom hledat dalšího zahraničního giganta, který by tuto mezeru zaplnil,“ uvedla senátorka Sarah Hanson-Young.

Čína bez Googlu

Austrálie by jistě nebyla prvním národem na světě bez Googlu. V Číně, kde je web blokován, funguje jako přední vyhledávač . Přesto by odchod Googlu mohl zemi vrátit roky zpět, pokud jde o rychlý přístup k informacím. Se dvěma desetiletími dat v trezoru a zpracováváním asi 5,5 miliardy vyhledávání denně je Google považován za bezkonkurenční v přizpůsobování výsledků jednotlivcům a jejich odlišnostem.

"Bing nebude schopen konkurovat Googlu, pokud jde o kvalitu," řekl Daniel Angus, docent pro digitální komunikaci na Queensland University of Technology v Brisbane. "Australané se možná budou muset znovu naučit, jak používat vyhledávače."

Mírnější postoj

Existují náznaky, že nekompromisní postoj společnosti Google se zmírňuje. Morrison uvedl, že jeho setkání se společností bylo „konstruktivní“. Google odmítl schůzku komentovat. Ve svém prohlášení však uvedl, že navrhuje kompenzace vydavatelům prostřednictvím svého produktu News Showcase, podle kterého společnosti platí vybraným mediálním výstupům za zobrazení upraveného obsahu.

Někteří starší Australané, kteří žili ve světě ještě před Googlem, mají menší obavy. Gino Porro, 58letý majitel baru a restaurace Li’l Darlin v Sydney v Darlinghurstu, Google používá a neslyšel o žádných jiných vyhledávačích. Pokud Google vypne svou domovskou stránku, očekává návrat ústních doporučení namísto online recenzí. "Zákaznický servis je důležitý, ne Google," řekl.

Student Smith z Canberry je možným vypnutím a tím, jak by výměna fungovala, mnohem více znepokojený. "Upřímně cítím, že můj život bude podstatně obtížnější," uzavřel.

Zdroj: Bloomberg