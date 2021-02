Bloomberg: Přeprava nákladů zůstává letos jediným světlým bodem pro letectví

Rok poté, co pandemie začala ničit poptávku po letecké přepravě, zůstává jediným světlým bodem v tomto odvětví přeprava nákladů. Protože je ve vzduchu méně letadel pro přepravu cestujících, je i méně prostoru pro náklady, které se obvykle přepravují v nákladním prostoru osobních letadel. To zvýšilo poptávku po specializovaných nákladních letadlech, která pomáhají zvládat růst způsobený nákupy přes internet, distribuci vakcín a dodávky ve vymezeném čase, tzv. just-in-time, píše agentura Bloomberg.



Před pandemií bylo podle Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) 60 procent veškeré kapacity v letecké nákladní přepravě v "břiše" letadel pro přepravu osob. Loni se kapacita snížila téměř o čtvrtinu. Tento výpadek podle zprávy makléřské společnosti Sanford C. Bernstein znamenal zvýšení cen na rekord.



Zatím není jasné, zda prudké zvýšení letů specializovanými nákladními letadly přetrvá i poté, co se do provozu vrátí letadla pro osobní přepravu se svou nabídkou přepravní kapacity. Bernstein však očekává, že poptávka zatím zůstane vysoká, protože aerolinky obnovují služby pouze velmi pomalu a také bojují s nedostatkem financí.



Aerolinky se uchýlily i k tomu, že dočasně přestavěly některá letadla určená pro osobní přepravu na nákladní a odstranily sedadla v letadlech, aby mohly v hlavní části převážet zboží. Tato strategie je zisková u tras, kde se ceny pohybují nad čtyřmi dolary (85 Kč) za kilogram, uvedli analytici finančního ústavu . Cena za přepravu nákladu z Hongkongu do USA se v prosinci podle nich pohybovala kolem 6,1 dolaru za kilogram a z Šanghaje do Německa činila 5,3 USD za kilogram.



Společnost Israel Aerospace Industries uvádí, že pracuje na plné obrátky a má až do roku 2022 plně rezervované práce na přestavbě letadel z osobních na nákladní. Lucemburská firma Cargo Facts Consulting odhaduje, že zhruba 90 letadel bude v tomto i příštím roce přeměněno na nákladní.



Přepravní společnost Service (UPC) očekává letos opět příznivý rok, přestože už loni měla rekordní tržby. Internetová společnost rychle rozšiřuje svou flotilu letadel a nedávno oznámil, že koupí 11 starších letadel 767-300. Je to poprvé, kdy si internetový prodejce letadla pro přepravu nákladů nepronajal, ale koupil si je.