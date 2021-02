Twitter chce do 2023 dvojnásobné tržby, akcie včera na rekordu

Americká společnost , která provozuje stejnojmennou sociální síť, včera oznámila, že do roku 2023 očekává zdvojnásobení ročních tržeb, minimálně na 7,5 miliardy dolarů (161,4 miliardy Kč). Odhaduje dále, že tou dobou bude mít minimálně 315 milionů uživatelů. Akcie podniku v reakci vystoupaly na rekord, připsaly si přes osm procent. V prodlouženém obchodování ale mírně klesly. Wall Street včera obecně cloumaly výprodeje, uvozené agresivním prodáváním dluhopisů.



Co se týče nabídky funkcí, sociální síť zaostává za většími konkurenty, jako je , i menšími aplikacemi typu TikTok, kde uživatelé sdílí krátká videa, napsala agentura Reuters. V posledních měsících se na tuto oblast zaměřil a na konci loňského roku spustil službu Spaces, která umožňuje audio-chat.



"Víme, že jsme pomalí," konstatoval šéf společnosti Jack Dorsey během virtuálního dne pro investory. "Obzvlášť to vynikne ve srovnání s našimi konkurenty," dodal.



Ve zprávě pro regulátora odhadnul, že do čtvrtého čtvrtletí roku 2023 bude mít nejméně 315 milionů denních aktivních uživatelů, kterým se zobrazuje reklama.



Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku meziročně zvýšil čistý zisk nad očekávání analytiků, konkrétně o 87 procent na 222,1 milionu dolarů. Odhady analytiků společnost překonala i v tržbách, jež jí narostly o 28 procent na rekordních 1,29 miliardy dolarů.