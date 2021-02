Twitter prudce zvedl zisk, varuje ale přes slábnutím počtu nových uživatelů

Twitter zablokoval účet nejen v té době ještě prezidenta Trumpa, ale také desetitisíce účtů jeho voličů a příznivců. To je příklad neomezené moci cenzora, který rozhoduje o tom, co je a není správně. Jak dlouho bude ješte trvat, než nás budou blokovat např. mobilní operátoři za SMS, kterou tamní anonymní cenzor vyhodnotí jako závadnou? Na co máme orgány činné v trestním řízení, když o vině a perzekucich rozhodují privátní cenzori podobně, jako za bolsevika? ? Zde je vidět, kdo vládne. Ano z vlivu peněz nadnárodních korporací mají strach i námi volení politici. Je to nešvar, který nemá společnost zjevně pod kontrolou. No a když potom čtěte o pohádkových ziscich takových společnosti, nelze si nepolozit otázku, komu to slouží a v jakém systému žijeme.

