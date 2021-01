Twitter smazal přes 70.000 účtů spojených s konspirací QAnon

Americká technologická společnost smazala od pátku na své stejnojmenné sociální síti přes 70.000 účtů spojených s šířením spiklenecké teorie známé jako QAnon. Krok podnikla v reakci na nepokoje z minulého týdne, při nichž přívrženci prezidenta Donalda Trumpa, z nichž někteří byli také vyznavači QAnon, napadli sídlo Kongresu USA. Při potyčkách zemřelo pět lidí. již v pátek zablokoval natrvalo prezidentův účet, podle společnosti jej totiž Trump využíval k podněcování násilností. Akcie Twitteru v pre-marketu rostou o 0,98 % po včerejším poklesu o 6,41 %.



"Vzhledem k násilným událostem ve Washingtonu a zvýšenému riziku újmy jsme začali v pátek odpoledne natrvalo pozastavovat tisíce účtů, jež byly primárně zaměřeny na šíření obsahu spojeného s QAnon," napsala společnost v noci na dnešek v příspěvku na svém oficiálním blogu.



Twitter zakročil proti konspirační teorii již v minulosti, v pátek pak oznámil, že veškeré účty s ní spojené bude trvale mazat.



Jádro spiklenecké teorie QAnon tvoří přesvědčení, že Washington ovládá skupina pedofilních satanistů, mezi něž údajně patří řada nejvýše postavených demokratů či hollywoodských celebrit. Zásadní je však postava Donalda Trumpa, který podle nepodložené teorie proti této skupině tajně bojuje. Konspiraci začal šířit na internetových fórech anonym pod přezdívkou Q, který tvrdí, že je činitelem americké vlády s přístupem k utajovaným informacím.



Při středečních nepokojích měla řada prezidentových příznivců transparenty, které na spikleneckou teorii odkazovaly. Pro veřejnost nejznámějším se stal takzvaný QAnon šaman, jak se přezdívá Jacobu Chansleymu. Ten do budovy Kongresu vtrhl s kožešinovou čepicí s rohy, pomalovaným obličejem, svlečený do půl těla a v ruce držel kopí, na němž byla americká vlajka a transparent "poslal mě Q".



Trump v minulosti odmítl odsoudit zastánce této spiklenecké teorie, kterou Federální úřad pro vyšetřování (FBI) označil za domácí teroristickou hrozbu. Do Kongresu se v letošních volbách dostaly dvě nové republikánské zákonodárkyně, které teorii vyslovily v minulosti podporu, a to Marjorie Taylor Greenová a Lauren Boebertová.



Druhá jmenovaná přitom čelí silné kritice na twitteru, kde uživatelé volají po jejím odvolání z Kongresu. Ráno před vypuknutím nepokojů totiž napsala, že "dnešek je 1776" s odkazem na letopočet americké revoluce. Po vniknutí demonstrantů do budovy Kongresu, kde se někteří snažili probít do jednacího sálu Sněmovny reprezentantů, pak v dalším příspěvku informovala o tom, že předsedkyni sněmovny Nancy Pelosiovou ochranka odvedla.



Řada uživatelů ji proto obvinila z toho, že s rozzuřeným davem spolupracovala. Vyšetřovatelé přitom uvedli, že někteří účastníci protestů měli zřejmě v plánu některé zákonodárce unést. Policie rovněž vyšetřuje osoby, které přijely do Washingtonu se zbraněmi a ve vzájemné komunikaci psaly o plánech zavraždění Pelosiové.