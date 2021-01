Twitter natrvalo zablokoval Trumpův účet. Akcie až -8 %

Akcie společnosti listované v Německu padaly dnes i o 8 %, než svůj propad trochu zmírnily. Provozovatel stejnojmenné sociální sítě předtím trvale zablokoval účet dosluhujícímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi kvůli "nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem". O více než 6 % klesají akcie firmy také v premarketu amerického obchodování. Je to poprvé, kdy Twitter zakázal účet hlavy státu. Trump krok Twitteru označil za omezování svobody projevu.

Vývoj akcií v systému Xetra za posledních 5 dní ukazuje graf níže. Na evropských burzách byla dnes dopoledne nálada obecně negativní.





Na samotnou rozvahu Twitteru by jeho rozhodnutí mělo mít mírně negativní dopad, napsala agentura Reuters. Krok ale vyvolal dohady o tom, jak velký dopad mohou mít američtí technologičtí giganti na svobodu slova a demokracii obecně. Podle analytika společnosti Mirabaud Neila Camplinga zákaz otevírá dveře regulaci. Trump je přitom na Twitteru nejpopulárnější osobností, uvedl také. Trumpův účet @realDonaldTrump měl dosud téměř 89 milionů sledujících.

„Očekávejte mírný pokles uživatelů, i když eroze angažovanosti je větší otázkou,“ napsali podle Reuters v tematickém komentáři analytici společnosti Bernstein. Další náklady by podle nich mohli vzniknout s tím, jak se Twitter a další pokoušejí moderovat obsah vkládaný na web jejich uživateli.



Z Twitteru si Trump udělal oficiální komunikační platformu hned po inauguraci před čtyřmi lety, vztah to byl ale nesnadný. začal loni v květnu označovat některé Trumpovy příspěvky jako nepřesné. První upozornění (z 27. května) se týkalo Trumpova názoru na korespondenční hlasování, které prezident označil za podvod.

Trump ve středu v projevu ke svým podporovatelům znovu odmítl prohru v prezidentských volbách, mluvil o podvodech a snaze demokratů volby zmanipulovat, načež své příznivce vyzval k pochodu k budově Kongresu. Trumpovi podporovatelé nedlouho poté prorazili bezpečnostní zátarasy u sídla zákonodárného sboru, vtrhli dovnitř a ničili a kradli v něm vybavení. Po vniknutí Trumpových příznivců do budovy Kongresu, které si vyžádalo pět obětí na životech a desítky zraněných, a Trumpovy účty dočasně zablokovaly.

V pátek pak na svém blogu oznámil trvalou blokaci. "Po bedlivém přezkoumání tweetů účtu @realDonaldTrump a aktuálního kontextu jsme trvale zablokovali účet kvůli nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem," oznámila internetová platforma.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y