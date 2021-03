Lufthansa vykázala za rok 2020 rekordní ztrátu 6,7 miliardy eur

Německé aerolinky vykázaly za loňský rok kvůli dopadům pandemie covidu-19 rekordní ztrátu 6,7 miliardy eur (175,5 miliardy Kč). V roce 2019 měly zisk 1,2 miliardy eur. Šéf podniku Carsten Spohr předpokládá, že letos bude mít letecká společnost provozní ztrátu nižší. Nabídka letů podle něj tento rok dosáhne 40 až 50 procent úrovně z roku 2019. Předchozí prognóza přitom počítala s 60 procenty. Společnost letos opět nevyplatí dividendu.



Za čtvrté čtvrtletí tyto největší evropské aerolinky vykázaly nižší čistou ztrátu, než se čekalo, konkrétně 1,14 miliardy eur. Analytici očekávali, že od října do prosince společnost prodělá až 1,24 miliardy eur.



Lufthansa se stejně jako ostatní letečtí přepravci potýká s negativními dopady pandemie covidu-19 a musela si sjednat státní pomoc devět miliard eur, aby se vyhnula hrozbě bankrotu. Spohr předpokládá, že ji společnost letos celou nevyčerpá. Má dále za to, že aerolinky v prvním kvartále měsíčně přijdou v průměru o 300 milionů eur.



"Od léta očekáváme silnější poptávku, jakmile se díky rozšíření testů a očkování uvolní cestovní omezení," řekl Spohr. počítá s krátkodobým zvýšení nabídky na 70 procent úrovně před koronavirovou krizí.



Agentura Reuters minulý týden přinesla zprávu, že do letního letového řádu Lufthansy přibyly dvě desítky míst z Frankfurtu nad Mohanem a 13 destinací z Mnichova. Počítá se mimo jiné s Karibikem, Kanárskými ostrovy a Řeckem.