Aerolinky Delta jsou poprvé od finanční krize v celoroční ztrátě

Americká letecká společnost Delta Air Lines vloni kvůli koronaviru prodělala 12,4 miliardy dolarů (267,5 miliardy Kč). Vykázala tak první celoroční ztrátu od roku 2009, kdy vrcholila globální finanční krize, uvedla dnes agentura Reuters. Předloni měla Delta zisk 4,8 miliardy dolarů.



Šéf podniku Ed Bastian nyní očekává postupné zotavování letecké přepravy z útlumu způsobeného pandemií covidu-19.



"Neočekáváme, že se do léta objem přepravy vrátí do blízkosti dřívějších úrovní, nastane však významné zlepšení," řekl Bastian. Dodal, že toto zlepšení by letecké společnosti mělo zajistit návrat k ziskovosti ve druhé polovině roku.



Provozní příjmy Delty se v loňském roce propadly o 64 procent zhruba na 17 miliard dolarů (přes 367 miliard Kč). V letošním prvním čtvrtletí firma počítá s meziročním poklesem příjmů o 60 až 65 procent.



Za loňské čtvrté čtvrtletí vykázala Delta čistou ztrátu 755 milionů dolarů a meziroční pokles příjmů o 65 procent na méně než čtyři miliardy dolarů. Ztráta ale výrazně klesla z téměř 5,4 miliardy dolarů za třetí čtvrtletí.

Akcie firmy Delta reagují v premarketu růstem o 2,5 %