IATA: Aerolinky budou potřebovat pomoc za dalších 80 miliard USD

Letecké společnosti budou potřebovat pomoc za dalších 70 až 80 miliard dolarů (až 1,8 bilionu Kč), aby přežily současnou koronavirovou krizi. Znamená to další zhruba polovinu částky, kterou už od vlád obdržely. Řekl to dnes generální ředitel Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) Alexandre de Juniac.



"Jsme nesmírně rádi za to, že už do odvětví vložily 160 miliard dolarů," řekl k pomoci vlád De Juniac. "Pro nadcházející měsíce dodatečnou pomoc odhadujeme na 70 až 80 miliard dolarů," dodal na pařížském leteckém fóru. "Jinak některé aerolinky nepřežijí."



Ačkoliv dosavadní vývoj vakcín proti nemoci covid-19 dává určitou naději, návrat k masovému cestování se nedostaví ještě mnoho měsíců, tvrdí aerolinky. Některé z nich budou mít co dělat, aby přežily zimní období na severní polokouli, kdy se odvětví potýká s útlumem i v normálních časech, natož za pandemie.



Další nárůst počtu případů nákazy novým koronavirem a cestovní omezení s tím spojená výhled odvětví letecké dopravy ještě zhoršily. IATA očekává, že sektor bude mít kvůli těmto potížím v letošním roce ztrátu 87 miliard dolarů (1,9 bilionu Kč).



"Je docela možné, že ta ztráta bude vyšší, než co jsme oznámili," řekl podle agentury Reuters De Juniac. Dodal, že celoroční ztráta by se tak mohla vyšplhat až ke 100 miliardám dolarů (2,2 bilionu Kč).



IATA předpověděla, že zotavení sektoru bude pomalé a bolestné, s návratem na předkrizovou úroveň počítá až v roce 2024. Počet přepravených cestujících v příštím roce podle ní bude stále asi o 30 procent nižší než před pandemií. I to by se ale nakonec mohlo ukázat jako příliš optimistický odhad.



"Odhadujeme, že letecká doprava bude na konci roku 2020 na 33 procentech úrovně roku 2019. A pak, jak doufáme, na 50 až 60 procentech na konci roku 2021," dodal De Juniac.