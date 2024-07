Evropská komise povolila Lufthanse převzít podíl v italských aerolinkách ITA

Evropská komise (EK) povolila německým vlajkovým aerolinkám převzít za 325 milionů eur (8,2 miliardy Kč) 41procentní podíl v italské státní letecké společnosti ITA Airways. Komise to dnes oznámila v tiskové zprávě. Německá firma ale musí splnit ještě další podmínky, prozatím už se musela vzdát některých tras a slotů. V lednu komise odmítla plán Lufthansy schválit.



Výměnou za ústupky si bude schopna posílí přítomnost na lukrativním jihoevropském trhu. Agentura Reuters uvedla, že jde o jednu ze tří nejvýznamnějších transakcí v odvětví letecké dopravy v Evropě. Aerolinky se snaží o konsolidaci, aby si mimo jiné kompenzovaly rostoucí provozní náklady.



Aerolinky a italská vláda se na transakci dohodly loni v červnu. Komise ale začátkem roku Lufthanse záměr převzít podíl v ITA zamítla. Důvodem byla obava z ohrožení konkurence, mimo jiné na linkách mezi Itálií a střední Evropou. Komise proto zahájila hloubkové zkoumání záměru, které mělo být dokončeno začátkem června. Později však EK termín prodloužila do 4. července, protože a italská vláda nabídly komisi další ústupky.



ITA nabízí německému dopravci lepší přístup do jižní Evropy a na klíčové dálkové trasy. má opci převzít celou ITA, pokud se zlepší její finanční výsledky.



Regulační orgány požadovaly od Lufthansy velké ústupky, aby zmírnily obavy, že by dohoda mohla snížit konkurenci v Itálii na některých krátkých a dlouhých trasách. Antimonopolní orgány v Evropě se také obávají, že tři největší letecké skupiny v regionu - IAG, Air France KLM a - se stávají příliš dominantními. To by ve výsledku mohlo spotřebitelům zhoršit možnost výběru a učinit létání méně dostupným.



Společnost ITA Airways zahájila provoz v roce 2021 jako státní podnik. Je nástupnickou společností aerolinek Alitalia. Za rok 2022 firma vykázala ztrátu asi 486 milionů eur (12,2 miliardy Kč), zejména kvůli přetrvávajícím dopadům pandemie covidu-19 a rostoucím nákladům na pohonné hmoty. Loni ztráta klesla na pět milionů eur.



V současné době má ITA přibližně 4500 zaměstnanců. Pro srovnání, skupina má nyní téměř 99.000 zaměstnanců a v minulosti už integrovala tři bývalé státní letecké společnosti - Swiss, Austrian a Brussels Airways.