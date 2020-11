IATA zhoršila odhad ztráty aerolinek na 157 miliard USD

Ztráta leteckých společností za letošní a příští rok dosáhne podle aktualizovaných předpokladů celkem 157 miliard USD (3,5 bilionu Kč). Uvedlo to dnes Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA), které tak zhoršilo svou předchozí prognózu pro odvětví letecké dopravy v reakci na druhou vlnu epidemie nemoci covid-19 a další omezení, která zasáhla velké trhy.



Ještě v červnu IATA očekávala, že ztráta za uvedené dva roky dosáhne 100 miliard USD. Nyní jen za letošní rok sdružení počítá se ztrátou 118,5 miliardy USD, zatímco v příštím roce by se mohla ztráta pohybovat kolem 38,7 miliardy USD.



Zhoršení výhledu zdůrazňuje problémy, kterým sektor stále čelí, a to navzdory pozitivním zprávám o postupu ve vývoji vakcíny proti covidu-19. Generální ředitel IATA Alexandre de Juniac nicméně upozornil, že případné pozitivní dopady vakcíny na ekonomiku a leteckou přepravu se masivněji neprojeví až do poloviny roku 2021.



Počet přepravených cestujících by letos měl klesnout na 1,8 miliardy z loňských 4,5 miliardy, odhadla IATA. V příštím roce by se mohl zvýšit na 2,8 miliardy. Odhad počítá s určitým otevřením hranic od poloviny příštího roku, k čemuž má přispět kombinace testování na covid-19 a nasazení vakcíny. Globální tržby z přepravy osob letos podle odhadu klesnou o 69 procent na 191 miliard USD.



Jediným světlým bodem pro toto odvětví je letos nákladní doprava, protože odstavení letadel zvýšilo ceny. Globální tržby letecké nákladní dopravy by se tak letos měly zvýšit o 15 procent na 117,7 miliardy USD. Objem přepravy se totiž sníží o 11,6 procenta na 54,2 milionu tun.



IATA zopakovala svou výzvu vládám, aby karanténní režimy, které brání cestování, nahradily rozsáhlými testovacími programy. De Juniac upozornil, že testovací programy už zvažují ve Francii, Německu, Itálii, Británii, ve Spojených státech a v Singapuru, uvedla agentura Reuters.



IATA podle svých internetových stránek sdružuje zhruba 290 leteckých společností, které se na celosvětové letecké přepravě podílejí přibližně 82 procenty. Mezi členy sdružení patří také České aerolinie.