Boeing má poprvé za 14 měsíců víc nových objednávek než zrušených

Počet nových objednávek na letadla amerického výrobce v únoru poprvé od listopadu 2019 překonal počet těch zrušených. Celkem se firmě podařilo získat objednávky na 82 letadel, zatímco zrušené byly objednávky na 51 strojů. Zpráva podle agentury Reuters naznačuje, že rozšíření očkování proti nemoci covid-19 zvyšuje důvěru mezi leteckými společnostmi.



Očkování by podle očekávání mělo přispět k oživení poptávky po letecké přepravě, z čehož by měli těžit výrobci letadel. Za první dva měsíce roku získal objednávky na 86 letadel.



Boeing také v únoru dodal svým zákazníkům 22 letadel, z toho 18 byly stroje 737 MAX. Loni ve stejném měsíci dodal 17 letadel.



Dodávky letadel 737 MAX jsou považovány investory za důležité pro obnovení finančního zdraví firmy v letošním roce po prudkém propadu poptávky po jeho větších a ziskovějších letadel kvůli koronavirové krizi. vykazuje tržby až po skutečném dodání letadel. Letoun 737 MAX byl v březnu 2019 celosvětově odstaven z provozu po dvou nehodách, při kterých zahynulo 346 osob. Úřady v USA koncem loňského roku rozhodly, že letadla mohou znovu do vzduchu a od té doby povolila jejich lety i řada dalších zemí. Nyní podle s letadly MAX léta 14 leteckých společností po celém světě.



Boeing měl na konci února nevyřízené objednávky na 4041 letadel. Na konci ledna to bylo 4016 letadel.



Za celý loňský rok získal objednávky na 184 letadel. Proti předchozímu roku to byl pokles o 25 procent a nejnižší počet od roku 1994.