PKN Orlen se dohodl na dodávkách ropy s americkou Exxon Mobil

Polská ropná rafinerie podepsala dohodu o dodávkách ropy s americkým ropným gigantem Mobil. podle dohody získá do jednoho roku od americké firmy zhruba jeden milion tun ropy. Tuto ropu použije ve svých rafineriích v Polsku, České republice a Litvě, oznámila dnes polská firma.



Polské rafinerie dovážejí většinu ropy, kterou potřebují, z Ruska prostřednictvím ropovodu. Snaží se však svoji závislost na ruské ropě snížit.



"Pokračujeme v diverzifikaci dodávek," uvedl v prohlášení generální ředitel Daniel Obajtek.



Dohoda s Mobil přichází v době sporu mezi a jeho ruským dodavatelem ropy, firmou Rosněfť, o ceny. Spor způsobil zpoždění podpisu nové dohody mezi oběma společnostmi a pozastavení dodávek ropy od února. Minulý měsíc zdroje agentuře Reuters řekly, že obě firmy se dohodly na ceně i objemu dodávek, dohoda však zatím nebyla podepsána. Rosněfť také podle zdrojů zatím nebyla požádána, aby v březnu poslala do Polska ropu ropovodem Družba. Podle představitelů jednání stále pokračují.



Jedinou ruskou společností, která dodává a další polské firmě Grupa ropovodem Družba, je nyní Tatněfť. Každé z firem posílá měsíčně 200.000 tun ropy. Polské rafinerie také dovezly ropu po moři do přístavu Gdaňsk. V lednu to podle Refinitiv Eikon bylo 1,4 milionu tun a v únoru 1,1 milionu tun.



PKN Orlen podepsala v roce 2016 dlouhodobou dohodu o pravidelných dodávkách se saúdskoarabskou firmou Saudi Aramco. a také kupují ropu z Íránu a Spojených států.



Společnost se v roce 2018 stala jediným vlastníkem , který je největší rafinerskou a petrochemickou společností v České republice.



Polsko také snižuje závislost na ruském plynu a navyšuje dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG), mimo jiné ze Spojených států. Na pobřeží Baltského moře Varšava vybudovala terminál u Świnoujście (Svinoústí), který je největším svého druhu v severní a ve střední a východní Evropě.