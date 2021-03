ČEZ investuje letos do Dukovan dvě miliardy korun, epidemie provoz neomezila

Do Jaderné elektrárny Dukovany letos firma investuje dvě miliardy korun. Obnova se bude týkat částí výrobních zařízení i administrativních budov. Elektrárna také osazuje automatické měření teploty u vstupu. Kvůli epidemii provoz nebyl ohrožený, řekl ředitel elektrárny Roman Havlín během dnešního on-line setkání s novináři. Z 2600 pracovníků testovaných v Dukovanech na covid-19 v minulém týdnu bylo podle něj pozitivních 0,8 procenta.



Minulý rok, po začátku epidemie, měla dukovanská elektrárna podle Havlína pro případ krize zamluvených několik hotelů v okolí pro izolaci důležitých pracovníků. "Naštěstí k tomu nedošlo. V té době jsme ještě nevěděli, jak se bude covid vyvíjet," uvedl. Se začátkem odstávek bloků loni na podzim zavedla elektrárna preventivní testování pracovníků i zaměstnanců dodavatelských firem, uvedl ředitel. Podle nařízení vlády se teď plošně testuje jednou týdně.



Proti šíření covidu-19 se elektrárna brání řadou opatření, včetně měření teploty lidem vstupujícím do areálu. "V současné době instalujeme automatické měření teploty," uvedl Havlín.



Modernizace Dukovan stála podle firmy v posledních deseti letech 20 miliard korun. Letošní investice do jaderných elektráren Dukovany a Temelín budou v součtu okolo 4,5 miliardy korun. "Rádi bychom potvrdili to, co jsme vyhlásili někdy před rokem. Chceme směřovat k dlouhodobému provozu, ideálně 60 let v případě Dukovan," řekl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.



Čtyři dukovanské bloky byly zprovozněny v letech 1985 až 1987, původní projekty počítaly s jejich třicetiletou životností.



Kromě investic do technologií letos v Dukovanech dá například také 50 milionů korun za modernizaci trenažéru, na němž trénují i operátoři. Podle Havlína jde o věrnou repliku blokové dozorny. "Tak, jak děláme úpravy na reálném bloku, musíme udělat úpravy i na tom simulátoru," řekl.



ČEZ v Dukovanech rovněž rozšiřuje parkoviště a staví nové administrativní zázemí. První budovu za 92 milionů dokončí letos. Druhá budova asi za 350 milionů korun má přibýt v roce 2023. Tyto investice podle Havlína souvisí s nárůstem počtu pracovníků i s tím, že provoz některých původních objektů není ekonomický. V posledních pěti letech podle firmy stoupl počet zaměstnanců v Dukovanech o 250 na nynějších 1430.



Jaderná elektrárna Dukovany má celkový instalovaný výkon 2040 megawattů. V provozu teď jsou tři bloky. Plánovaná odstávka čtvrtého bloku zahájená 12. února by měla skončit příští týden.