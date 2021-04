Máte blízko k Číně, kritizuje vlivný podnikatel Apple a Google

Vlivný podnikatel Peter Thiel včera kritizoval americké technologické společnosti Google a , že mají blízko k Číně. Spoluzakladatel služby PayPal a člen správní rady patří k vlivným osobám pokud jde o investice do technologií. Thiel, který netají svůj příklon ke konzervativcům, v roce 2016 veřejně podporoval kampaň bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Ze společností se kladně stavil například k softwarové firmě Palantir, která se specializuje na analýzu takzvaných velkých dat, jež dodává mimo jiné americké vládě.



Ve virtuální debatě nadace Richarda Nixona zaměřené na Čínu se dnes k Thielovi připojil Trumpův někdejší ministr zahraničí Mike Pompeo a bezpečnostní poradce bývalého prezidenta Robert O’Brien.



Thiel kritizoval Google za to, že s čínskými univerzitami spolupracuje na vývoji umělé inteligence. Odvolával se přitom na rozhovory s insidery. "Vzhledem tomu, že v Číně vše civilní a vojenské splývá, Google de facto spolupracoval s čínskou armádou, a ne s americkou armádou," řekl Thiel. S odvoláním na zdroje z Googlu dodal, že společnost došla k závěru, že při spolupráci s Čínou bude snazší se o technologii podělit, protože by jim v opačném případě "byla stejně ukradena".



"Tato obvinění jsou nepodložená," řekl serveru CNBC mluvčí Googlu. "S čínskou armádou nespolupracujeme. S hrdostí pokračujeme v dlouhé historii spolupráce s americkou vládou, včetně ministerstva obrany, v mnoha oblastech jako je kybernetická bezpečnost, nábor zaměstnanců a zdravotní péče," dodal.



Thiel dále uvedl, že se proti Číně nevymezí kvůli svému obrovskému dodavatelskému řetězci v zemi. Poznamenal, že jiné technologické společnosti, jmenovitě , a , nemají v čínské rozsáhlé obchodní zájmy - v některých případech proto, že čínská vláda jejich hlavní činnost v zemi omezila.