Klid před bouří?

Stejně jako v posledních několika týdnech, i dnes byly objemy obchodů podprůmerné a volatilita minimální. Americké akciové indexy sice dnes opět mírně ztrácely, ovšem pořád se drží poblíž svých historických maxim. Záměrně zmiňuji poměrně nízké objemy obchodů - tento trend můžeme sledovat přibližně poslední 3 týdny a z mé zkušenosti zpravidla netrvá dlouho. Investoři evidentně nemají příliš velkou chuť na aktuálních cenách nakupovat, ovšem ani prodávat. Trh čeká na nějaké oživení, stimul, nebo naopak na korekci a zajímavější nakupní úrovně. Co tedy v takové situaci dělat? Osobně jsem toho názoru, že dokud centrální banky zajišťují takřka neomezenou likviditu a "tisknou" nové peníze, akcie půjdou dále nahoru. Ovšem v krátkodobém horizontu bych se spíše přikláněl ke "zdravé" korekci trhu.

Zajímavostí, jinak poměrně nevýrazného dne, byl výrazný růst akcií společnosti Alibaba (+9,3 %). Důvodem bylo upuštění od některých sankcí ze strany Číny a náznak uvolnění situace. Právě politické riziko se investorům v posledních měsících u Alibaby nelíbilo, ačkoliv firma je v porovnání s americkou konkurencí výrazně levněji oceněna, proto v jejím případě vidím slušnou šanci na další posílení i v budoucnu.

Naopak špatný den měly společnosti zabývající se "zelenou" energií, primárně pak společnosti specializující se na vodíkové respektive vodíkovo/elektrické pohony. Příkladem za celý sektor byla společnost Plug Power (-8,1 %). V případě Plugu však hrají roli i nejasnosti v účetnictví a domnívám se, že akcie může být pod tlakem po delší dobu (než se přepočítá účetnictví za posledních pár let - což může trvat dlouho). Ačkoliv se zatím nezdá, že by mělo jít o podvod, je na problémy s účetnictvím Wall Street velmi háklivý a dokud se to nevyřeší, nevěřím, že se akcie vrátí k výraznějšímu růstu.