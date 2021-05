Dvojí dopad pandemie na výsledky Gilead: Remdesvir podporou, prodeje léků na HIV či žloutenku ale váznou

Americké biotechnologické společnosti Gilead Sciences Inc. vzrostl v prvním čtvrtletí zisk o 11,7 procenta na 1,72 miliardy USD (36,7 miliardy Kč). Hospodaření podpořil vyšší prodej antivirotika remdesivir používaného k léčbě covidu-19, prodej hlavních léků na HIV a žloutenku C však kvůli pandemii klesl. Oznámila to společnost v noci na dnešek.



Výnosy se zvýšily o 16 procent na 6,4 miliardy USD, zaostaly však za odhady analytiků, kteří čekali až 6,73 miliardy USD. Pandemie nemoci covid-19 zasáhla prodej léků na HIV a žloutenku C, protože méně lidí v době pandemie šlo ke svému lékaři. V tomto čtvrtletí však podle firmy začal trh postupně oživovat.



Bez zahrnutí remdesiviru se tržby z prodeje léků zvýšily o 11 procent na 4,9 miliardy USD. Tržby z prodeje remdesiviru, který se prodává pod názvem Veklury, činily 1,46 miliardy USD, zaostaly ale za očekáváním. Firma dodala, že prodej Veklury bude i nadále výrazně nestabilní a nejistý.



Za celý letošní rok firma očekává očištěný zisk na akcii v rozmezí 6,75 dolaru až 7,45 dolaru. Tržby z prodeje jejích produktů se mají pohybovat v rozmezí od 23,7 miliardy po 25,1 miliardy USD, napsala agentura Reuters.



Remdesivir vyvinul tým pod vedením českého vědce Tomáše Cihláře a původně měl sloužit pro léčbu eboly. Světová zdravotnická organizace (WHO) však loni v listopadu nedoporučila používat lék remdesivir proti covidu-19. Chybí podle ní důkazy, že přípravek zvyšuje šance na přežití pacientů s touto nemocí či že u nich snižuje potřebu plicní ventilace. Gilead však s doporučením WHO nesouhlasí.



Gilead Sciences v minulosti úzce spolupracovala s významným českým chemikem Antonínem Holým, který zemřel v roce 2012. Výsledkem spolupráce jsou léky na AIDS a HIV či hepatitidu B.