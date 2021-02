Zisk Gileadu ve čtvrtletí klesl, tržby díky remdesiviru rostly

Zisk americké farmaceutické společnosti Gilead Sciences Inc. ve čtvrtém čtvrtletí klesl o 42 procent na 1,55 miliardy USD (33,5 miliardy Kč). Důvodem byly mimořádné položky související se změnou hodnoty majetkové investice. Tržby však díky prodeji antivirotika remdesivir, které se oficiálně jmenuje Veklury a používá též se pro léčbu pacientů s covidem-19 po celém světě, však rostly. Uvedla to firma v noci na dnešek.



Očištěný zisk na akcii se však téměř zdvojnásobil na 2,19 dolaru a překonal odhady analytiků, kteří čekali zisk 2,15 dolaru na akcii. Tržby se zvýšily o 26 procent na 7,42 miliardy USD. Analytici čekali tržby jen 7,33 miliardy USD. Z toho tržby z prodeje léku Veklury činily 1,9 miliardy USD, což bylo rovněž více, než čekali analytici. Bez léku Veklury však čtvrtletní tržby firmy klesly o sedm procent. Gilead varoval, že pandemie covidu-19 má dopad na jeho tržby, včetně léků na žloutenku C a HIV, protože méně lidí chodí ke svým lékařům.



Gilead uvádí, že remdesivir zůstává důležitým nástrojem v době pandemie covidu-19 a předpovídá, že letos tržby z jeho prodeje stoupnou na tři miliardy USD. Hlavní lékař firmy Merdard Parsey uvedl, že na rozdíl od současných vakcín a některých dalších léků se remdesivir nezaměřuje na tzv. spike proteiny koronaviru, které jsou v některých nedávno odhalených a rychleji se šířících variantách viru pozměněny. "Dosud jsme neviděli mutace, které by ovlivnily účinnost remdesiviru," prohlásil.



Remdesivir vyvinul tým pod vedením českého vědce Tomáše Cihláře a původně měl sloužit pro léčbu eboly. Světová zdravotnická organizace (WHO) v listopadu nedoporučila používat lék remdesivir proti covidu-19. Chybí podle ní důkazy, že přípravek zvyšuje šance na přežití pacientů s touto nemocí či že u nich snižuje potřebu plicní ventilace. Gilead však s doporučením WHO nesouhlasí.



Za celý letošní rok Gilead očekává tržby v rozmezí 23,7 miliardy až 25,1 miliardy USD. Analytici čekají tržby 24,7 miliardy USD, uvedla agentura Reuters.



Gilead Sciences v minulosti úzce spolupracovala s významným českým chemikem Antonínem Holým, který zemřel v roce 2012. Výsledkem spolupráce jsou léky na AIDS a HIV či hepatitidu B.