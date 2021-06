Dnes ráno nás čeká várka dat z české ekonomiky, futures míří spíše do červného

Dnes v 9:00 ráno nás čeká čerstvá várka dat o české nezaměstnanosti, obchodní bilanci, průmyslové a stavební výrobě. Futures se pohybují smíšeně a G7 dosáhla významné dohody.

Evropské futures jsou v úvodu týdne smíšené. Futures na Euro Stoxx klesají o 1,2 %, na FTSE 100 rostou o 0,1 % a na DAX klesají o 0,2 %. Americké futures se pohybují v červeném teritoriu. Obchodníci totiž zvažují obavy z inflačních rizik poté, co americká ministryně financí Yellenová řekla, že vyšší úrokové sazby by byly "plus" pro společnost a Fed. Investoři se snaží vyhodnotit, zda cenové tlaky povedou k tomu, že centrální banka ukončí stimuly dříve, než se čekalo.

Moneta očekává zisk 32 mil. Kč před zdaněním z prodeje portfolia nesplacených úvěrů za 340 mil. Kč. Toto portfolio tvoří 4 159 nezajištěných úvěrů v insolvenčním řízení.

Skupina G7 si zajistila významnou dohodu, která by zemím mohla pomoci vybírat více daní od velkých společností a umožnit tak vládám uvalit poplatky na americké technologické giganty. Dohoda uspokojuje požadavek USA na minimální sazbu daně z příjmu právnických osob ve výši „alespoň 15 %“ ze zahraničních příjmů a připravuje tak půdu pro zdanění společností v zemích, kde působí, a nikoli jen pouze v těch, ve kterých sídlí. Nicméně úplná implementace může trvat roky a bude potřeba, aby tuto dohodu podpořilo více zemí. Například Irsko již vyjádřilo obavy vzhledem k dopadu na jeho příjmy.

AMC Entertainment a GameStop tento měsíc zůstanou v hledáčku, kdy investoři budou bedlivě sledovat, zda se obě tyto firmy připojí k indexu Russell 1000. Začlenění by mohlo být pro tyto dvě akcie problémem, vzhledem k tomu, že jejich zastoupení v tomto indexu firem s velkou kapitalizací bude mít mnohem menší dopad.

Bitcoin přes víkend klesl, a to po relativně klidném týdnu, který narušil pouze tweet Elona Muska. V neděli bitcoin a další kryptoměny klesly kvůli obavám z dalšího zásahu v Číně poté, co služba sociálních médií Weibo pozastavila některé účty kryptoměnových influencerů. Zpráva navíc připomíná, že institucionální přijetí kryptoměn může být běh na dlouhou trať.

Je příliš brzy na to, říci, zda plánované zmírnění protivirových omezení ve Velké Británii 21. června skutečně proběhne, uvedl britský ministr zdravotnictví Matt Hancock, když se vláda potýká s rostoucím počtem případů a hrozbou další vlny infekcí. Velká Británie minulý týden vyškrtla Portugalsko ze „zeleného seznamu“ zemí, do kterých je relativně snadné cestovat. Mezitím plánuje darovat více než 100 milionů vakcín proti Covid-19 rozvojovým zemím.







Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.