NVIDIA a prodávání lopaty během zlaté horečky

Joseph Moore z se domnívá, že NVIDIA má stále zajímavý investiční příběh. Nabízí velmi dobrý růstový výhled a valuace podle analytika nejsou nijak přehnané. Hrubé marže by ale mohly ještě mírně klesnout, Moore pro příští rok předpovídá asi o jeden procentní bod.



Analytik má cílovou cenu u akcií NVIDIA nastavenou na 150 dolarů. Podle něj může být několik následujících čtvrtletí pro akcii náročnější, ale firma by měla na trh postupně uvést řadu nových produktů a její dlouhodobý výhled je dobrý. Moore dokonce míní, že podobná období slabosti jsou u této akcie obvykle příležitostí, protože po nich přichází další výrazný růst. Prodeje akcie přirovnal k tomu, když někdo „prodá svou lopatu v období zlaté horečky“.

Stacy Rasgon z Bernstein Research k akciím společnosti NVIDIA na CNBC řekl, že poptávka po produktech firmy je stále mimořádná. Přehnané jsou podle něj obavy z poklesu marží i zpoždění u chipletové architektury Blackwell. Následně se hovořilo o tom, zda se u této společnosti dá hovořit o velké zákaznické bázi podobně jako třeba u Applu. Rasgon míní, že ano. Pokud by totiž některý z konkurentů přišel s čipem, který by byl stejně dobrý jako ten od společnosti NVIDIA, „pravděpodobně by to nestačilo.“



Podle experta má NVIDIA výhodu kvůli celému ekosystému, ne pouze na straně čipů. Nejde totiž jen o ně, ale o související software a další hardware. Jestliže má tedy některý klient celý tento ekosystém nastavený tak, aby seděl na produkty společnosti NVIDIA, je velmi jednoduché jej dál rozvíjet s touto firmou. Pokud by naopak mělo dojít ke změně dodavatele čipů, musely by proběhnout větší změny v celém ekosystému. Rasgon dodal, že v takovém případě může trvat měsíce, než je systém znovu připraven a funkční, zatímco při změnách čipů od společnosti NVIDIA se může jednat pouze o dny.



Expert připomněl, že NVIDIA začala s vývojem svého softwaru Cuida před několika desetiletími, a i to ukazuje, že konkurence to může mít s vývojem svých alternativ složité. „Pokud se rozvine nějaký ekosystém, je složité jej nahradit,“ což podle analytika ukazují například Windows.





Zdroj: CNBC