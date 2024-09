Tradiční tahanice "něco za něco" o financování americké vlády: Plán lídra republikánů selhal, další vývoj zatím nejasný

Americká Sněmovna reprezentantů v noci na dnešek odmítla plán republikánského předsedy Mikea Johnsona, který chtěl spojit návrh dočasného financování federální vlády se zpřísněním pravidel pro registraci voličů. Proti balíčku se postavili demokraté, ale také někteří republikáni. Vládě bez vyčlenění nových prostředků již na konci měsíce hrozí omezení provozu a další postup Kongresu je nyní podle amerických médií nejasný.



Zákonodárci zatím nebyli schopni dokončit řádnou sadu zákonů o financování vlády v novém fiskálním roce, který začíná 1. října, podobně jako mnohokrát v minulých letech je tak zapotřebí schválit provizorní rozpočtové opatření. Bez jeho přijetí by za necelé dva týdny musely federální agentury přejít do nouzového režimu a statisíce zaměstnanců by se mohly ocitnout na nucené dovolené.



Šéf sněmovny Johnson chtěl prodloužit platnost současného rozpočtového rámce o šest měsíců, což by byla nezvykle dlouhá doba. Zároveň trval na tom, aby Kongres současně přijal návrh prosazovaný exprezidentem Donaldem Trumpem, který by vytvořil povinnost prokazovat americké občanství při registraci k volbám.



Podle Johnsona by opatření pomohlo zabezpečit americké volby, účast cizinců ve federálních hlasováních je ovšem již roky nelegální a studie podle agentury AP ukazují, že jde o vzácný problém. Demokraté namítali, že zpřísnění pravidel registrace by mohlo být problémem pro mnohé Američany, a od začátku Johnsonovu strategii odsuzovali.



Proti rozpočtové části navíc vystupovali někteří republikáni, navržený balíček se tak zdál odsouzený k nezdaru. Republikáni mají ve sněmovně velmi těsnou většinu a Johnson už minulý týden hlasování o svém plánu kvůli nedostatečné podpoře odvolal. Při novém pokusu ve středu návrh podpořilo 202 kongresmanů, zatímco proti bylo 220 včetně 14 republikánů.



Johnson po hlasování řekl, že diskutuje s kolegy o "mnoha nápadech", jak dál postupovat. Senátoři z obou politických stran podle deníku The preferují kratší rozpočtové provizorium, média hovoří o nanejvýš tříměsíčním prodloužení stávajícího schématu. Chuck Schumer, který vede těsnou většinu demokratů v Senátu, Johnsona vyzval, aby nyní začal spolupracovat s druhou stranou.



Kromě rozložení sil v Kongresu situaci komplikuje také kampaň před listopadovými volbami. Trump, který znovu za Republikánskou stranu kandiduje na prezidenta, vyzývá své spojence v zákonodárném sboru, aby odmítli prodloužit financování vlády, nebude-li současně schválené ověřování občanství při registraci k volbám. Ve středu přitom znovu podkopával důvěru v nadcházející volby zcela nepodloženým tvrzením, že v nich budou ve velkém hlasovat "nelegální voliči".