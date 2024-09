Zisk majitele oděvního řetězce Zara v pololetí stoupl o deset procent

Španělské společnosti Inditex, která je největším světovým maloobchodním prodejcem módy s akciemi na burze, vzrostl za první pololetí fiskálního roku čistý zisk o deset procent na 2,8 miliardy eur (70,2 miliardy Kč). Tržby se za šest měsíců do konce července zvýšily o 7,2 procenta na 18,1 miliardy eur. Oznámila to společnost v dnešním prohlášení.



Tržby společnosti, která mimo jiné vlastní oděvní řetězec Zara, rostly pomaleji než loni, kdy se zvýšily o 13,5 procenta. Výsledky ale byly v souladu s očekáváním analytiků, kteří předpovídali, že maloobchodním prodejcům módy v Evropě nastanou těžší časy, částečně kvůli deštivějšímu počasí na začátku léta.



Firma současně oznámila příznivý začátek prodeje kolekcí na podzim a zimu. Od 1. srpna do 8. září tržby společnosti zaznamenaly při konstantních směnných kurzech růst o 11 procent. Analytici firem , RBC, a Bestinver očekávali, že růst tržeb Zary v prvních pěti týdnech přesáhne deset procent, když červnové chladné a deštivé počasí ve Španělsku, které je největším trhem firmy, zmařilo očekávání vysokého růstu v druhém čtvrtletí.



Inditex se snaží udržet si náskok před konkurenty, jako a čínská Shein, a investuje do logistiky a technologií, aby mohl rychleji dodávat módní trendy. Snaží se také minimalizovat růst cen zboží denní potřeby.



Na konci prvního pololetí měla firma po celém světě 5667 obchodů. Kromě řetězce Zara vlastní také značky Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius či Oysho.



Firmu založil Amancio Ortega, který nyní patří mezi nejbohatší lidi světa. První prodejnu Zara otevřel Inditex v roce 1975 ve španělském městě La Coruňa. V prosinci 1988 podnik zahájil prodej mimo Španělsko, a to v Portugalsku. V České republice začala firma působit v roce 2001.