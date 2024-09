Víkendář: Apple na čínském trhu postupně ztrácí, země není schopná vyrábět jen nejvýkonnější čipy

Ben Harburg z MSA Capital poukázal na Bloombergu na snižující se tržní podíl Applu na čínském trhu (viz i včerejší víkendář). Podle něj bude tento trend dál pokračovat a nebude se týkat jen Číny, ale i dalších asijských zemí. Jedním z důvodů je to, že zdejší spotřebitelé mají na mobilní telefony a související elektroniku jiné požadavky než spotřebitel na vyspělých trzích.



Harburg připomněl, že čínští výrobci mobilních telefonů byli po celá desetiletí závislí na čipech vyráběných na Tchaj-wanu či v USA. Poté, co se začaly objevovat překážky dovozu čipů do této země, se Čína vydala směrem k podpoře vlastní produkce. Podle investora tato snaha nyní začíná přinášet své ovoce, například Huawei má čipy, které mohou konkurovat některým čipům od společnosti NVIDIA. Čínští výrobci tak překvapují rychlostí, s jakou jsou schopni přijít s vlastními alternativami.



Podle experta může popsaný pokrok ovlivnit i americkou strategii vůči Číně. Ukazuje se totiž, že restrikce ze strany Spojených států vedou ke zvýšení čínské nezávislosti a schopnosti vystačit si s vlastní výrobou. Některé společnosti mimo Čínu také ztratily kvůli restrikcím významný trh, který se již nevrátí. Harburg dodal, že Čína není schopná vyrábět ty nejvýkonnější čipy, ale na úrovni spotřebního zboží ano. Podle něj by to tedy mělo vést k revizi pohledu na to, kam vedou sankce.



Investor poukázal i na stagnující valuace technologických společností na čínském trhu, který jednal pod tlakem kvůli politice a také kvůli ekonomickému vývoji. Jeho firma „viděla známky obratu k horšímu“ již před pár lety, a proto se více zaměřuje na americký trh a také na některé jiné rozvíjející se trhy včetně těch blízkovýchodních. Předpovědět se podle experta daly jednak větší geopolitické tenze, ale i to, že dojde ke změnám v čínském hospodářství. I proto, že zdroje rychlého růstu se postupně vyčerpávají a nastává přechod k odvětvím, kde je vyšší technická náročnost a někdy také vyšší míra regulace.



Investor poukázal na propad realitního trhu, který se promítl do mezd v odvětví i do celkového bohatství spotřebitelů. Lidé tak tolik nekupují dražší položky, „ale stále kupují.“ Roste jejich zájem o domácí značky, zvyšuje se domácí turistický ruch. Následující graf ukazuje vývoj výnosů desetiletých a pětiletých čínských vládních dluhopisů. The Daily Shot jej na X komentuje s tím, že čínská centrální banka PBoC prodává tyto dluhopisy ve snaze zvednout jejich výnosy, které svým poklesem signalizují slabost čínského hospodářství. Zatím se to ale PBoC moc nedaří:







Zdroj: Bloomberg, X