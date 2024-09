Německo prodalo část podílu v Commerzbank. Italská Unicredit zvažuje, že by se do budoucna dostala přes 10 procent

Na stránkách Patria.cz jsme v uplynulých dnech informovali o záměru Německa prodat část podílu v bance Commerzbank a využít tak uplynulého růstu jejích akcií. Rozuzlení přichází záhy, Německo prodalo zhruba 53,1 milionu akcií finančního domu italské UniCredit Group za 702 milionů eur (17,6 miliardy Kč). Italská skupina tak v německé bance získala podíl 4,49 procenta. V dnešním prohlášení to oznámila Finanční agentura německého ministerstva financí. UniCredit následně dodala, že její celkový podíl v aktuálně činí zhruba devět procent a chce si do budoucna odblokovat cestu k překročení 10% podílu.



Německo dosud vlastnilo 16,49 procenta akcií , uvedla agentura. Podíl státu tak klesl na 12 procent. Berlín akcie prodal za cenu 13,20 eura za kus, kurz přitom v tu dobu činil jen 12,60 eur za kus.



"Commerzbank ukázala, že opět stojí stabilně na vlastních nohou. Tento první částečný prodej podílu předznamenává dokončení úspěšné stabilizace banky a tím i odchod spolkové vlády," uvedla výkonná ředitelka Finanční agentury Eva Grunwaldová. Banka se v roce 2016 ocitla v krizi a německá vláda do ní vstoupila v rámci restrukturalizace, jejíž náklady se tehdy odhadovaly na více než miliardu eur.



UniCredit uvedla, že bude s spolupracovat "s cílem hledat příležitosti k vytváření hodnoty pro všechny akcionáře obou bank". Zároveň chce regulační orgány požádat o povolení, aby její podíl v bance do budoucna směl překročit 9,9 procenta s tím, že ještě neví, zda by tuto možnost využila.



Více než pětiprocentní podíl v připadá na investiční fond a více než tři procenta držela k březnu Norges Bank. Kolem 23 procent akcií potom podle březnového přehledu připadalo na soukromé investory a přibližně 54 procent na investory z řad finančních institucí.



Commerzbank v prvním pololetí navýšila čistý zisk meziročně o 12 procent na 1,3 miliardy eur (29,5 miliardy Kč).

(Zdroj: čtk, Reuters, Bloomberg)