Britská centrální banka vsadila pauzu do snižování sazeb a libra okamžitě posílila. Chystá prodeje dluhopisů

Britská centrální banka dnes podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny na pěti procentech. Její guvernér Andrew Bailey nicméně signalizoval, že v příštích měsících bude centrální banka pokračovat ve snižování úroků, které zahájila začátkem srpna.



"Je však nezbytné, aby inflace zůstala nízká, takže musíme být opatrní, abychom sazby nesnižovali příliš rychle," uvedl Bailey. Britský statistický úřad ve středu oznámil, že spotřebitelské ceny v Británii se v srpnu meziročně zvýšily o 2,2 procenta, což znamená stejným tempem jako v červenci. Inflace tak zůstala nad dvouprocentním cílem centrální banky.



V sektoru služeb, který je důležitým indikátorem domácích inflačních tlaků, v srpnu inflace zrychlila. Ceny ve službách se podle statistiků meziročně zvýšily o 5,6 procenta po červencovém nárůstu o 5,2 procenta.



Bank of England, jak zní oficiální název britské centrální banky, v srpnu přikročila k prvnímu snížení úroků od března 2020, tedy od začátku pandemie nemoci covid-19. Základní sazbu zredukovala o čtvrt procentního bodu z 5,25 procenta, což byla nejvyšší úroveň za 16 let, respektive od globální finanční krize.



Tento týden zahájila snižování úrokových sazeb americká centrální banka (Fed), která ve středu zredukovala základní sazbu o půl procentního bodu do rozpětí 4,75 až 5,00 procenta. Evropská centrální banka (ECB) začala snižovat úroky už v červnu, její základní sazba v současnosti činí 3,65 procenta.



Libra dnes v důsledku rozhodnutí centrálních bank v Británii a v USA posiluje vůči dolaru. Vyšplhala se až nad 1,33 USD, takže se dostala na nejvyšší úroveň od března 2022. Později ale o velkou část zisků přišla. Finanční trhy nyní předpokládají, že britská centrální banka do června příštího roku úrokové sazby sníží čtyřikrát až pětkrát o čtvrt procentního bodu, zatímco v USA očekávají zhruba sedm takovýchto redukcí, uvedla agentura Reuters.



Pro nynější zachování úroků na pěti procentech hlasovalo osm z devíti členů měnového výboru britské centrální banky. Proti byla pouze Swati Dhingraová, která hlasovala pro snížení o čtvrt procentního bodu. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali, že pro ponechání úroků beze změny bude hlasovat jen sedm členů rady.



Britská centrální banka dnes také rozhodla, že v období příštích 12 měsíců sníží objem dluhopisů britské vlády ve svém vlastnictví o 100 miliard liber (zhruba tři biliony Kč). Snižování objemu dluhopisů tak bude pokračovat stejným tempem jako v uplynulém roce.