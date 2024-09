Nová éra měnové politiky Fed začala. Zvolil agresívnější pokles sazeb tváří v tvář horšímu výhledu a hodlá v něm pokračovat

Americká centrální banka Fed rozhodla o snížení sazeb o 50 bps do pásma 4,75 – 5,00 procenta. Tímto směrem se v posledních dnech stále silněji posouvaly sázky trhu pohledem swapů, většinovým názorem analytiků a ekonomů, ztělesněným konsensuálním očekáváním pro Bloomberg zůstávalo snížení sazeb o 25 bps. To bylo i základním scénářem analytiků ČSOB/Patria. Trhy reagují na rozhodnutí Fedu příznivě, indexy DJIA i S&P 500 se posouvají od nulové změny do cca 0,5% zisku. dolar mírně ztrácí. Po revidovaném výhledu Fedu navíc trh neubírá ze svých agresívních sázek, očekávající razantnější uvolňování měnové politiky americké centrální banky i nadále.

Těsná většina – 10 z 19 představitelů – měnového výboru FOMC americké centrální banky Fed podporuje razanci při snižování sazeb i do dalších zasedání banky v letošním roce. Ty budou ještě dva. Dnešní rozhodnutí bylo přijato silou 11 hlasů proti jednomu.

Ve výhledem Fedu je patrná obava o další vývoj na trhu práce. FOMC na jedné straně má „silnější přesvědčení“ o směřování inflace k 2% cíli a rizika pro zaměstnanost i inflaci vnímá jako vyrovnaná. Přesto akcentuje „maximální podporu cíli maximalizace zaměstnanosti“.

Fed nyní indikuje sazby na úrovni 4,4 % na konci roku 2024 a 3,4 % na konci roku 2025. Očekávání pro nezaměstnanost se zhoršilo na 4,4 % ze 4 % na konci roku 2024, aktuálně je to 4,2 %. Medián pro míru inflace na konci roku 2024 klesl na 2,3 %, pro růst americké ekonomiky na 2 %. FOMC nevidí návrat inflace k 2% cíli před rokem 2026.

Fed očekává, že by do konce letošního roku mohl snížit úroky ještě o půl procentního bodu. V příštím roce by pak úroky mohly klesnout o jeden procentní bod a v roce 2026 o dalšího půl procentního bodu. Skončily by tak v pásmu 2,75 až 3,00 procenta. Centrální banka nicméně dodala, že bude připravena měnovou politiku upravit, pokud se objeví rizika, která by mohla bránit dosažení jejích cílů. Nadále bude věnovat pozornost stabilním cenám a maximální zaměstnanosti.

Dnešek otevírá novou kapitolu v měnové politice Fedu poté, co postupně 11 zvýšení sazeb do července roku 2023 vyneslo sazby na maxima za poslední dvě dekády. Na jedné straně od té doby významně ochladla inflace do blízkosti 2,5 %, na druhé se otřásá výhled pro růst ekonomiky a jakékoli zhoršení trhu práce je vnímáno jako jdoucí ruku v ruce s rizikem recese. Přebytečné úspory Američanů, které pomáhaly domácnostem i ekonomice v uplynulém období, ze zásadní míry vyschly, vidět je nárůst míry selhání u půjček a úvěrů.