Wall Street se odpoledne připojuje k akciové jízdě

Už ráno bylo celkem jasné, že včerejší reakci na Fed je třeba brát s rezervou, načež si investoři nové informace znovu přebrali a shodli se na jejich pozitivním charakteru. K akciové jízdě Evropy, kde zisky klíčových indexů už jdou ke 2 procentům, se přidává odpoledne také Amerika. Tam kráčí v čele Nasdaq s +2,6 pct.

Během dne přišly dílčí zprávy, které ale sentiment podstatným způsobem neovlivnily. Bank of England podle očekávání nechala sazby beze změny, index aktivity v oblasti Filadelfie se zlepšil mírně nad odhady a počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti v zámoří zůstal bezpečně nízký, respektive minulý týden ještě klesl.

Zprávy z Fedu podpořily očekávání příznivého vývoje ekonomiky, která by se měla vyhnout recesi, respektive podle prognózy Fedu i zpomalení. Z toho by měly profitovat hlavně akcie citlivé na hospodářský cyklus, které mají za letošek stále co dotahovat. Jenže zájem investorů se stejně nejvíce stočil opět k polovodičům a velkým techům, které, zdá se, stojí na nákupním seznamu nejvýš za jakékoli situace.

Platí to i dnes, kdy se delší americké výnosy vydaly mírně vzhůru po odpoledních datech. Eurodolar neudržel směr a v průběhu dne obrací dolů. Aktuálních 1,1120 odpovídá úrovni předtím, než se do hry vložil Fed. Také libra své zisky, ještě navýšené rozhodnutím BoE, později odpoledne koriguje. Pro korunu vyznívá dnešek mírně negativně, když se vůči euru obchoduje opět nad 25,10.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:57 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1043 0.1256 25.1157 25.0549 CZK/USD 22.5650 0.0532 22.6595 22.4280 HUF/EUR 394.2254 -0.0435 395.3522 394.0928 PLN/EUR 4.2744 0.0827 4.2766 4.2647

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8654 -0.1003 7.8955 7.8388 JPY/EUR 159.0830 0.6590 159.9721 157.7845 JPY/USD 142.9650 0.5878 143.7160 142.0580

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8396 -0.2187 0.8426 0.8392 CHF/EUR 0.9443 0.3870 0.9468 0.9405 NOK/EUR 11.7014 -0.6495 11.7927 11.6522 SEK/EUR 11.3305 -0.1335 11.3603 11.2916 USD/EUR 1.1125 0.0675 1.1179 1.1117

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4697 -0.6019 1.4844 1.4620 CAD/USD 1.3583 -0.1492 1.3600 1.3533