Kooperativa nebude od roku 2022 pojišťovat uhelné elektrárny ČEZ

Pojišťovna Kooperativa nebude od počátku roku 2022 pojišťovat uhelné elektrárny skupiny . ČTK to dnes řekl člen představenstva pojišťovny Jiří Sýkora. Toto je podle něj jeden z dalších kroků v odklonu od zdrojů energie zatěžujících životní prostředí. Kooperativa patří do rakouské skupiny .



"Po dohodě s provozovatelem bude letošní rok posledním obdobím, kdy pojišťujeme uhelné elektrárny skupiny . Řídíme se Climate Change Strategy, kterou skupina přijala v květnu 2019. Z ní, kromě jiného, vyplývá, že skupina do konce roku 2035 zastaví investice do společností, které využívají neekologické uhelné zdroje. Jen za poslední dva roky jsme snížili počet těchto společností v našem portfoliu o 16 procent," uvedl Sýkora.



Připomněl, že Kooperativa na pojišťovacím trhu působí v souladu se všemi pravidly Evropské komise, která se dotýkají udržitelných financí, a podniká všechny relevantní kroky vedoucí ke snižování uhlíkové stopy.



Příští týden začínají Akční dny proti špinavému pojištění, kdy podle organizátorů budou po celé ČR lidé protestovat proti pojišťování fosilních paliv. Různorodými happeningy a akcemi chtějí upozornit na to, že pojišťovny , Kooperativa a pojišťují fosilní paliva, jejichž spalování je hlavní příčinou klimatické krize, uvedli organizátoři z koalice Zastavme špinavé prachy.



Hlavním požadavkem organizátorů je, aby pojišťovny přestaly spolupracovat s firmami , Sev.en Energy a EPH, jelikož ani jedna z nich neplánuje skončit se spalováním uhlí do roku 2030, jak doporučují vědci a vědkyně. Akce se podle organizátorů uskuteční od 21. června do 23. června ve většině krajských měst. Zaměřit se chtějí zejména na pobočky tří vybraných pojišťoven.



Počátkem června napsal Deník Referendum, že Elektrárna Počerady ze skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače přichází o své současné pojistitele. Hnědouhelný zdroj přestanou podle něj pojišťovat všechny tři společnosti, které jí krytí podle evropské databáze TED dosud poskytovaly - jde o společnosti , a Kooperativa.



Představitelé vlády uvádějí, že český energetický mix by měl být v dlouhodobém horizontu postaven na jaderné energetice a obnovitelných zdrojích. Na přechodnou dobu má pomoci plyn. Uhelná komise loni v prosinci doporučila ukončit využívání uhlí v Česku pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038, někteří ministři jsou pro odklon od uhlí už v roce 2033.



Vláda vzala doporučení Uhelné komise na vědomí. Termín neschvalovala, pouze doporučila, aby byly v rámci komise dále podrobněji rozpracovány a vyhodnoceny podmínky, nástroje a dopady dřívějšího ukončení využití uhlí v energetice ČR.