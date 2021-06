Páteční výplach dokonale vymazán

Zámořské akciové trhy se po pátečním poklesu větším než jeden procentní bod, dokázaly ihned oklepat. To co v pátek odevzdaly, tak stejnou porci hned přidaly zpátky. Ve středu dění jsou hlavně vyhlášení představitelů Fedu. Zatímco Kaplan a Bullard jsou pro postupné utažení monetární politiky, Williams by určitě nikam nespěchal.

Z indexu S&P 500 byla nejvíce růstová energetika (+4,2 %), následovaly finance a průmysl (obojí +2,1 %). Nejhorší výkonnost dnes zaznamenaly komunikace a vyšší osobní spotřeba (+0,8 %, resp. +0,5 %).



Index Dow Jones Industrial Average otevíral na podobné úrovni, jako byl páteční závěr, hned ale ustřelil a intradenně se posunul skoro o 600 bodů. DJ startuje týden skokem o 1,8 % na 33.876 bodů. Podobnou trajektorii má za sebou i S&P 500. Ten v pátek odepsal 55,41 bodů, dnes připsal 58,25 bodů, co dělá z pátečního výprodeje historii. SPX šel o 1,4 procenta výše na 4.224 b. Technologický Nasdaq Composite posílil o 8 desetin na 14.141 bodů.



Měnový pár eurodolar přibrzdil svou cestu do nižších pater. V průběhu seance se první pral s hranicí prvního denního pivotu (PP 1,1879), jakmile ji překročil, tak se popasoval i s první rezistencí (R1 1,1910). Ropa WTI vypořádala na 73,66 USD za barel (+2,8 %). S lehčím oslabením dolaru se odrazila cena zlata o procentní bod na 1.782 USD.