Didi plánuje největší primární nabídku čínské firmy v USA od roku 2014

Největší čínský provozovatel alternativní taxislužby Didi Chuxing chce z plánované primární veřejné nabídky akcií (IPO) ve Spojených státech získat více než čtyři miliardy USD (85,3 miliardy Kč). Vyplývá to z prohlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Nabídka bude největším prodejem akcií čínské firmy na burze v USA od roku 2014, kdy na burzu v New Yorku vstoupila společnost Alibaba, a zatím největší nabídkou v USA v letošním roce.



Za jednu akcii ve formě depozitní poukázky ADS chce firma 13 až 14 USD. S akciemi se začne obchodovat ve středu a konečná cena bude stanovena v úterý po skončení obchodování v USA. Tržní kapitalizace společnosti Didi tak bude činit nejméně 60 miliard USD, což je méně, než firma původně plánovala. Podle zdrojů za to mohou obavy o výhled růstu a hrozba přísnější regulace čínských technologických firem. Původní odhady počítaly s hodnotou v rozmezí 80 až 100 miliard USD.



Didi plánuje nabídnout 288 milionů ADS. Tento počet by se ale mohl zvýšit až na 331 milionů, pokud bude využita opce.



Didi původně zvažovala primární nabídku v Hongkongu. Nakonec se rozhodla pro New York, částečně kvůli obavám, že by její žádost v Hongkongu mohla narazit na přísnější kontrolu jejích obchodních aktivit ze strany regulátorů, včetně využití aut bez licence a řidičů pracujících na částečný úvazek.



Kromě Číny působí společnost Didi v dalších 15 zemích a má více než 493 milionů aktivních uživatelů ročně. Firmu podporují největší asijské technologické investiční společnosti, včetně SoftBank Group, Alibaba Group a Tencent Holdings.



Americká alternativní taxislužba Uber prodala v roce 2016 firmě Didi svou čínskou součást výměnou za podíl 17,5 procenta v Didi. Uber nyní vlastní v Didi podíl 12,8 procenta, uvedla agentura Reuters.