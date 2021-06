Velké americké banky už mohou opět vyplácet dividendy a odkupovat akcie. Zátěžovým testem prošly

Velké americké banky už nebudu muset plnit omezení z doby pandemie, která se týkala například odkupu akcií a výplaty dividend. Nejnovější zátěžový test zjistil, že banky zůstanou dobře kapitalizované i v případě výrazného ekonomického poklesu. Oznámila to ve čtvrtek centrální banka (Fed).



Zátěžový test ukázal, že 23 největších bank by hypoteticky při silném poklesu utrpělo dohromady ztráty 474 miliard USD (10,1 bilionu Kč). I při této ztrátě by jim zůstal více než dvojnásobek kapitálu, jak požadují pravidla Fedu. Výsledkem je, že Fed zruší limity pro odkup akcií a výplatu dividend, které zavedl na začátku pandemie.



Analytici očekávají, že banky jako Chase, a budou schopny vyplatil dohromady v příštích čtyřech čtvrtletích více než 100 miliard USD.



Výše ztrát v testu u jednotlivých bank bude důležitá při stanovení nových kapitálových požadavků pro každou z nich a při určení rozmezí pro budoucí dividendy a odkup akcií. Fed uvedl, že banky na informace o dividendách a kapitálových plánech musejí počkat do pondělního konce obchodování na akciových trzích v USA.

Velice solidní výsledek zátěžového testu podle Bloombergu znamená, že vyplácení kapitálu by mohlo být vůbec největší, které kdy po každoročních testech Fedu následovalo.



Zátěžový test počítal s růstem míry nezaměstnanosti na 10,75 procenta, poklesem akciového trhu o polovinu a ekonomiky o čtyři procenta, což by způsobilo vysoké ztráty na trhu komerčních nemovitostí. Banky by utrpěly vysoké ztráty, celkový poměr kapitálu by ale klesl pouze na 10,6 procenta, což je více než dvojnásobek stanoveného minima. Z testovaných bank nejhůře dopadla americká součást britské banky , ukazatel kapitálu by jí klesl na 7,3 procenta. U amerických aktivit by činil 23,2 procenta.





Výsledky podporují vyjádření místopředsedy Fedu Randala Quarlese, podle kterého si banky v době pandemie vedly dobře a po otevření ekonomiky budou v silné pozici. "Za poslední rok Fed uskutečnil tři zátěžové testy s několika různými hypotetickými recesemi a všechny potvrdily, že bankovní systém je dostatečně silný na to, aby podpořil stávající oživení," prohlásil podle agentury Reuters Quarles.



Fed loni musel změnit proces testování, aby zohlednil koronavirovou pandemii. Rychlé uzavření ekonomiky ve snaze omezit šíření viru způsobilo hospodářský pokles, jenž v mnoha ohledech předčil test, který Fed připravil na červen. Centrální banka tak musela do testu přidat závažnější scénáře a pak testovala banky znovu v prosinci, aby se ujistila, že pandemii zvládají.



Před rokem Fed zavedl dodatečná omezení výplaty dividend a odkupu akcií, když zjistil, že podle jeho analýzy by mohly banky utrpět větší ztráty. V prosinci, když banky vykázaly lepší výsledky, tato omezení zmírnil. Umožnil bankám odkup akcií i výplatu dividend, ale omezil jejich výši.

Zdroje: ČTK, Bloomberg