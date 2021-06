Evropa ráno rudne, hlavní indexy odepisují přes procento

Evropské akcie začaly den pádem, který rychle vymazal včerejší růst a přinesl dodatečné ztráty. DAX , CAC 40 i FTSE 100 už ztrácejí přes procento, jižní křídlo ještě víc, naopak relativně lépe je na tom nizozemský AEX. Samozřejmě na trhy může působit opatrnost před americkými daty či obavy z budoucího ekonomického výkonu ve světle slabší hospodářskopolitické podpory a obnovených problémů s pandemií. Zásadní zpráva, která by sentiment zhoršovala, tu však není a je těžké určit, co nyní sentiment řídí nejvíc.

Indexy PMI ukázaly, že aktivita průmyslu v Číně za červen udržela tempo. Služby však nečekaně zpomalily. Odpoledne vyjde report ADP o zaměstnanosti v americkém firemním sektoru. Před měsícem ukázal nárůst skoro o milion pracovních míst, tentokrát to má být okolo 600 tisíc. Čísla se ale opět rozešla s vládní statistikou, takže je trhy možná nebudou brát příliš vážně.

Na stále vyšší hodnoty se v posledních třech měsících nečekaně prodírá chicagský index nákupních manažerů. Naposledy dosáhl 75,2 bodu, což je při neutrální hodnotě 50 známka vysokého optimismu firem a zároveň nejlepší výsledek v historii indexu od 60. let. Vzhledem k tomu čekáme spíše korekci optimismu a pokles indexu, který by však stále měl zůstat vysoko. Půjde o jednu z indikací před důležitějším indexem ISM, jenž je na zítřejším programu.

Dluhopisové výnosy na hlavních trzích mají tendenci klesat, a to víc v Evropě. Není to však nic velkého a nedá se říci, že by se peníze z akcií přesunovaly ve velkém na dluhopisový trh. Eurodolar spolu s tím dál těžkne a usazuje se dopoledne pod 1,19 při současném kurzu 1,1890. Tím přináší i lehké ztráty zlatu. Koruna se vůči euru obchoduje lehce pod 25,50 a na obou hlavních párech registruje minimální změnu oproti včerejšku.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4944 0.0055 25.6048 25.4618 CZK/USD 21.4410 0.0980 21.5175 21.3990 HUF/EUR 351.7387 -0.0063 352.2100 351.0400 PLN/EUR 4.5172 0.0447 4.5232 4.5066

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6795 -1.7253 7.6971 7.6762 JPY/EUR 131.3750 -0.1444 131.6210 131.2790 JPY/USD 110.4910 -0.0430 110.5965 110.4330

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8595 -0.0046 0.8610 0.8587 CHF/EUR 1.0971 0.1013 1.0974 1.0955 NOK/EUR 10.1966 0.1044 10.2119 10.1752 SEK/EUR 10.1263 0.0643 10.1668 10.1147 USD/EUR 1.1891 -0.0840 1.1909 1.1885

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3328 0.1333 1.3340 1.3284 CAD/USD 1.2416 0.1347 1.2424 1.2383