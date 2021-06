Zpět ke strukturálním příběhům a bankám. Odborník z Barclays čeká návrat inflace k normálu

Rozhovor pro Bloomberg Markets poskytl Maneesh Deshpande, který stojí v čele oddělení akciových derivátů v . Podobně jako dlouhá řada dalších byl nejdříve tázán na inflační výhled a odborník odpověděl, že se kloní ke konsenzu. Tedy k tomu, že inflační tlaky budou přechodné a na počátku následujícího roku se inflace vrátí „zpět k normálu“. Jaký dopad by takový scénář měl na akcie?



Deshpande připomněl, že v minulém roce si vedly relativně hůře cyklické akcie, což se následně změnilo s otevíráním ekonomiky a nastartovaným ekonomickým boomem. V této fázi naopak zaostávaly růstové tituly a akcie velkých technologických společností. Jenže tato fáze podle odborníka nyní končí a investoři by se měli od „cyklického příběhu přesunout zpět k příběhu strukturálnímu“.



Dlouhodobý strukturální příběh podle Deshpandeho opět nahrává „alespoň některým z velkých technologických firem“. A to samé platí o valuacích. Ty budou podle odborníka u technologií vždy o něco výš než u zbytku trhu. Nyní se ale z historického hlediska dostaly níže a opak platí třeba o akciích průmyslových firem. K tomu odborník dodal, že trh počítá s velmi silným ekonomickým oživením. Podle jeho názoru k tomu dojde, ale možná ne v takové míře, jak se čeká.

Banky mohou představovat dobrý způsob, jak mít v portfoliu zastoupené akcie, které budou z oživení těžit. Na jednu stranu by totiž těžily z růstu sazeb taženého vyšší inflací. A na stranu druhou by jim prospívalo i oživení bez inflačních tlaků. K tomu Deshpande dodal, že softwarové a hardwarové firmy jsou stále poměrně drahé. Tázán byl i na obavy z přísnější regulace technologického sektoru. Ta je jistě pro akcie těchto firem překážkou, ale trhy se již tomuto tématu moc nevěnují, protože si na něj zvykly.



Na závěr Deshpande hovořil o tom, že v základním scénáři čeká zvedání sazeb v USA v roce 2022 a rizikem pro akcie je spíše to, že by Fed začal zvedat dříve než později. K tomu by vedla vyšší než očekávaná inflace s tím, že nyní vlastně moc nerozumíme tomu, co se v této oblasti děje. Dlouhodobější vyšší inflace by nastala v případě, že by se cenový růst začal přelévat i do sektorů a oblastí, které byly vůči němu doposud imunní, a to by mohlo Fed přimět právě k tomu, že by sazby zvedl dříve.



Zdroj: Bloomberg Markets