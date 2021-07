Nabídky akcií v Evropě byly v pololetí nejvyšší za 14 let

Objem nabídek akcií v Evropě byl v prvním pololetí nejvyšší za posledních 14 let. Přispěly k tomu hlavně nebývalé měnové stimuly. Podle údajů společnosti Refinitiv získaly firmy za prvních šest měsíců roku z primárních nabídek v Evropě 43,2 miliardy USD (927,7 miliardy Kč). Loni to bylo 5,4 miliardy USD a ještě o rok dříve, tedy před pandemií, pak 8,7 miliardy USD. Nabídkám vévodily technologické firmy.



Celkem získané prostředky na akciových trzích v Evropě činily rekordních 143,05 miliardy USD. Tato částka zahrnuje také sekundární emise a blokové obchody.



"V prvním čtvrtletí roku byly tržní podmínky pro primární nabídky akcií vynikající," uvedl analytik finančního ústavu James Fleming. Tento názor potvrdili i další bankéři a někteří z nich dokonce tvrdí, že lepší podmínky ještě neviděli.



Nebývalá měnová podpora od centrálních bank po celém světě, v čele s americkou centrální bankou (Fed), vytáhla akcie na světových trzích na rekordy a povzbudila investory k většímu riskování. Protože globální ekonomiku zasáhly dopady krize způsobené covidem-19, směřovala velká část peněz přímo do růstových investic, což jsou například akcie technologických firem.



Z větších nabídek pak divize telekomunikačních věží společnosti Vodafone Vantage Towers získala 2,3 miliardy eur (58,7 miliardy Kč) a stala se největší nabídkou v Německu od roku 2018. Španělská Acciona Energía pak v rámci největší primární nabídky akcií ve Španělsku od roku 2015 získala 1,5 miliardy eur. Britská firma Deliveroo pak má z nabídky akcií 1,5 miliardy liber (44,5 miliardy Kč).



Spekulace, že měnová podpora by se kvůli pokroku v očkování mohla začít snižovat, však ubírá trhu v poslední době na síle. Trh s primárními nabídkami sice zůstává aktivní, je ale více selektivní. Mnoho firem také v posledních týdnech zrušilo plán vstup na burzu. Jsou mezi nimi firmy jako Primafrio, PHE, Marex Spectron, Nordgold a Huvepharma. Bankéři ale i tak očekávají, že v září by se mohlo uskutečnit zhruba 30 primárních nabídek akcií, uvedla agentura Reuters.