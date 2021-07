Nevracejme se do šedesátých let, říká Larry Summers. Potřeba investic je velká

Investice do infrastruktury, které plánuje americká vláda, měly být provedeny již dávno, pomohou celé ekonomice a zaměstnanosti. Pro Bloomberg Markets to uvedl bývalý ministr financí Larry Summers. Předložený plán je pak podle něj jen prvním krokem a je třeba mnohem více, protože Spojené státy mají velkou potřebu investic.



Summers byl tázán na širší historický kontext, do kterého by šlo současnou situaci zasadit. Odpověděl, že v minulosti se opakovala období, kdy Američané předpovídali špatné časy a úpadek různého typu, pak ale učinili kroky, které zamezily sebenaplňujícímu se proroctví. Tedy tomu, aby se předpovědi skutečně naplnily. Bylo tomu tak například na konci sedmdesátých let či na konci studené války.



Ekonom pak hovořil o nové ekonomice, ve které hrají významnou roli technologické firmy, sociální sítě a podobně. Instituce a koncepty vybudované v předchozích desetiletích podle něj neodpovídají tomu, kam se ekonomika posunula. V tomto smyslu tedy ekonom souhlasí s těmi, kteří tvrdí, že potřebujeme nový přístup v oblasti regulace. Ale je třeba být opatrný ohledně jeho směru.

Velké škody by podle ekonoma totiž napáchal přístup, který by před dominantními společnostmi chránil jejich konkurenty. Summers totiž míní, že je rozdíl mezi ochranou konkurentů a ochranou samotné hospodářské soutěže. Právě na tu by měl být kladen důraz. Konečným ukazatelem toho, zda regulace funguje, je prosperita celé ekonomiky. Pohled, že velká firma je sama o sobě negativem, představuje omyl, stejně jako třeba snaha rozdělovat takové společnosti jen proto, že to má zlepšit vyhlídky konkurence. Summers dodal, že takový přístup vládl v šedesátých letech a šlo o „hororovou show“ v oblasti regulace.



Ekonom míní, že ke konci roku se bude inflace v USA pohybovat u 5 %, a to bude mít dopady na inflační očekávání. Ve druhé polovině roku podle ekonoma porostou i sazby. Růst bude v následujících měsících jak nabídková, tak poptávková strana ekonomiky a ekonom si podle svých slov není úplně jistý, jak se bude vyvíjet jejich vzájemný vztah, ale spíše podle něj porostou inflační tlaky.



Zdroj: Bloomberg Markets, Youtube