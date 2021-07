Do konce roku výrazný pokrok v zaměstnanosti. A neudržitelná dluhopisová rarita

Fiskální politika je vysoce stimulační a jde o jeden z důvodů za očekávaným silným hospodářským růstem. Pro Yahoo Finance to uvedl prezident Boston Fedu Eric Rosengren. Podle něj je z historického hlediska neobvyklá současná kombinace silné fiskální expanze a velmi nízkých sazeb. A tato kombinace je jednou z příčin rychlého návratu na plnou zaměstnanost, který se čeká na konci letošního a začátkem příštího roku.



Podle ekonoma přijde doba, kdy bude muset být normalizována jak fiskální, tak monetární politika. On sám pozorně sleduje rostoucí ceny realit, které lze zaznamenat nejen ve městech, ale i v „méně tradičních oblastech na venkově“. To souvisí s tématem finanční stability a celkovým růstem cen na finančních trzích. Tato stabilita totiž bývá po celém světě spojena právě s tím, jaká je situace na realitním trhu. A pro ekonoma je oblastí, kterou je nutno sledovat s tím, jak se Fed snaží o dosažení svého inflačního cíle a cíle plné zaměstnanosti.



Fed pracuje s tím, že jak v oblasti inflace, tak zaměstnanosti musí být před změnou politiky dosaženo „výrazného pokroku“. Toho bylo podle Rosengrena u inflace již dosaženo a na straně zaměstnanosti se tak stane během zbytku letošního roku. Ohledně finanční stability a zdrojů jejího narušení pak bankéř hovořil i o stablecoins. Tedy o kryptoměnách, které jsou z důvodu snížení své volatility provázány s nějakým tradičním aktivem. Tyto kryptoměny podle ekonoma získávají popularitu a jsou oblastí, kterou je s ohledem na stabilitu systému třeba sledovat. Nejsou ale samy, podobně je to i s jinými „investičními produkty“.



Rosengren podle svých slov doufá, že dojde ke změně regulace, která zajistí, aby Fed nemusel „každých deset let intervenovat“. Tato regulace se má týkat subjektů, které se pohybují na peněžním trhu a trhu s krátkodobými půjčkami, kde centrální banka musela během posledních dvou recesí zasahovat tak, aby udržela stabilitu těchto trhů. Nejde přitom jen o regulaci fondů peněžního trhu, ale třeba i o zmíněné stablecoins. Jinak řečeno, podle ekonoma je třeba přemýšlet o tom, co se stane s aktivy, jako jsou stablecoins, v případě, že dojde k problémům.



Deutsche Bank v následujícím grafu ukazuje vývoj objemu nově vydaných vládních obligací v USA a srovnává jej s nákupy vládních obligací centrální bankou:



Fed své nákupy vládních obligací prudce zvýšil v březnu 2020, to samé platí o nově vydaných dluhopisech. Poté obě křivky zamířily dolů, a jak píše : „Během posledního čtvrtletí nákupy Fedu plně pokryly objem nově vydaných obligací. Jde o raritu, která je s ohledem na výši současných deficitů pravděpodobně neudržitelná.“



