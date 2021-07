Aktivita zpracovatelského sektoru eurozóny pokračuje v rekordním růstu

Aktivita ve zpracovatelském sektoru eurozóny se v červnu zvyšovala rekordním tempem. Její index se zvýšil na 63,4 bodu z květnové hodnoty 63,19 bodu. Rekordním tempem ale rostly i náklady na suroviny. Ukázaly to konečné údaje, které dnes zveřejnila organizace IHS Markit.



Hodnota indexu aktivity ve zpracovatelském sektoru se v červnu zvýšila na nejvyšší úroveň od června 1997, kdy IHS Markit s těmito průzkumy začala. Pokud se index nachází nad padesátibodovou hranicí, signalizuje to růst aktivity.



Pandemie nemoci covid-19 donutila vlády zavřít velkou část sektoru služeb, který je dominantním odvětvím eurozóny. To těžce zasáhlo ekonomiku regionu. Továrny však zůstaly převážně otevřené a nedávné zrušení některých omezení podpořilo poptávku.



"Zpracovatelský průmysl eurozóny pokračoval v červnu v růstu tempem, které nebylo překonáno téměř za 24 let trvání těchto průzkumů. Poptávka dále rostla po dalším uvolnění omezujících opatření souvisejících s covidem-19," uvedl hlavní ekonom IHS Markit Chris Williamson. Upozornil ale, že omezení v dopravě způsobují silný růst cen vstupů.



Kvůli nedostatku přepravních kontejnerů a problémům v dodavatelských řetězcích způsobných pandemií index cen vstupů vystoupil na 88,5 z 87,1 bodu. To je nejvyšší údaj v historii průzkumu.



Díky rychlejšímu očkování se také zlepšil optimismus. S cílem uspokojit silnou poptávku pak firmy zvyšovaly počet zaměstnanců rovněž rekordním tempem.



Ekonomika zemí eurozóny v prvním čtvrtletí podle sezonně přepočtených údajů vinou pandemie klesla proti předchozím třem měsícům o 0,3 procenta. Podle nedávného průzkumu agentury Reuters analytici očekávají, že ve druhém čtvrtletí ekonomika vzroste o 4,2 procenta díky tomu, že se život začal postupně vracet k normálu.