Banky by se mohly dočkat zrušení limitu pro výplatu dividend v září

Evropské banky by se mohly dočkat rozhodnutí o zrušení limitu pro výplatu dividend a odkup vlastních akcií na konci září. V Evropském parlamentu to dnes řekla prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová.



Kvůli napjaté ekonomické situaci způsobené pandemií ECB původně rozhodla o zmrazení dividend a odkupu akcií. Když se řada bank proti tomuto opatření ohradila, byla regulace zmírněna. Banky však byly také vyzvány, aby pokud možno nevyplácely dividendy do podzimu 2021, nebo aby dividendy výrazně omezily, uvedla agentura DPA.



Lagardeová upozornila na nedávné prohlášení Evropské rady pro systémová rizika (ESRB), podle které by omezení mohla být postupně zrušena, jestliže se podmínky ve finančním sektoru výrazně nezhorší. Podle ní ESRB tato omezení přezkoumá na svém příštím zasedání v září. Lagardeová je i šéfkou ESRB.



Šéf dozorčí rady ECB Andrea Enria současně naznačil, že bankám nebudou umožněny nadměrné výplaty investorům. Očekává, že banky budou peníze i nadále vyplácet obezřetně, v souladu s interní kapacitou bank pro tvorbu kapitálu a s ohledem na případné zhoršení situace. Enria minulý měsíc uvedl, že dozorčí rada přijme rozhodnutí o dividendách 23. července, dodává agentura Bloomberg.



Lagardová rovněž prohlásila, že ekonomika eurozóny se díky pokroku v očkování může vyhnout nejpesimističtějšímu scénáři, se kterým se počítalo na začátku pandemie nemoci covid-19. Stále však čelí rizikům kvůli mutacím viru, uvedla agentura Reuters.